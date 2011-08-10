《香港报摘》--经济日报8月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--市场忧虑法国将步美国後尘,遭评级机构调低最高3A信贷评级,再度触动投资者的恐慌情绪,欧美金融股乘势大泻,令原本回升的欧洲股市急转直下,拖累美股早段大幅回落,避险因素令美债、美元及日圆再受资金追捧上扬.
* 其他:
--中国中铁(0390.HK)公布,去年8月12日的股东会议曾决议通过其非公开发行A股集资最多62.39亿元人民币的方案,但至今12个月後仍未实施该方案,上述决议已经失效而集资方案自动终止.
--紫金矿业(2899.HK)去年紫金山铜矿发生污染事故,董事长陈景河表示,该矿整改工作料年底可基本完成,待有关部分验收後可望恢复生产.该公司上半年金、铜、锌等产量均现下降,他称,上述事故令公司发展放缓,但料明年产量将显着上升,主要来自铜锌产品拉动.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。