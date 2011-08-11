《香港报摘》--其他报纸重要消息8月11日

* 明报

--大新银行(2356.HK)纯利按年升一成至5.5亿港元,净息差按年大幅收窄0.35 个百分点,令利息收入减少.执行董事王伯凌预计由于前景不明朗,下半年仍需作出提拨.该行上半年已应金融管理局要求增拨逾3亿港元作为监管储备.(B04)

--创兴银行(1111.HK)公布上半年业绩,纯利增长1.1倍至4.09亿港元,主要是由于雷曼兄弟债券回购计划而撇销的款项已收回2.35亿港元,以及一宗拨回减值准备1.09亿港元,令纯利有明显增长.(B04)

* 星岛日报

--政府在去年底开始锐意增加土地供应,北角油街地皮在下周五(19日)截标.在市况波动的情况下,测量师暂未贸然估算成交价,惟地皮拥维港景及有酒店楼面,可作多元发展,发展商即使出价审慎仍会积极参与,市场估值约75亿至90.7亿港元.(C04)

* 苹果日报

--中国银监会主席刘明康出席该会第三季度形势分析会上暗示,有3万亿元人民币银行贷款被企业用作高利贷,中银监已展开全国调查.(B09)

--中国汽车工业协会公布,7月总体的汽车产销为130.61万辆和127.53万辆,环比降6.96%和11.19%,同比增1.26%和2.18%.中国汽车过去两年录得近50%和超过30%的高速增长.(B08)

--中芯国际(0981.HK)公布,截至6月底止第二季度业绩,按季比较盈转亏,亏损380万美元.期内销售额为3.524亿美元,跌4.9%;毛利率则由首季度的18.6%,下降至14.3%.(B06)

--熔盛重工(1101.HK)宣布,获东方汇理牵头给予2.2亿美元(约17亿港元)银团贷款,为公司首获海外银团贷款,资金将主要用于补充熔盛的流动资金.(B06)

* 东方日报

--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)董事长陈景河预期,金价在今年底前可望见1,800美元(约14,040港元)水平,甚至有可能达1,900美元(约14,820港元).另外,紫金矿业预算今年投入50亿元人民币于海外收购.(B06)

--越秀交通(1052.HK)公布,截至今年6月底中期业绩,纯利2.54亿元人民币,同比升6.85%.公司副董事长兼总经理李新民表示,集团会继续物色收购交通基建项目,期望回报率将会达到10%.(B04)

--银行公会向会员下发第三轮信用卡改革详情.消息透露,今次改革主要分为利率、收费及资讯披露三大范畴共10项措施,意味金管局去年底的改革建议已全数推出.据了解，新的措施将要求银行为仅偿还最低还款额客户,计算还清款项的时间及开支等.(B04)

* 文汇报

--中国电力(2380.HK)主席李小琳首次承认,母公司中电国际正洽谈收购一家葡萄牙电力公司Energias de Portugal的部分股权,并就其财务状况进行分析.她又称,欧洲各国受累债务危机,许多电企正寻求集团入股.(B01)

--雅居乐地产(3383.HK)宣布,今年首七个月实现合约销售金额约178亿元人民币,增长约47%;合约销售面积约165万平方米,同比增长约36%.合约销售均价约每平方米10,769元人民币,同比增长约8%.(B02)

--创维数码(0751.HK)公布,今年7月份电视机销售总量为81.2万台,比去年同期增加66%;7月份电视机总销售额按年增加40%.今年4月至7月累计电视总销售量252万台,比去年同期增加14%,销售总额比去年同期增长约20%.(B02)

* 大公报

--据地产代理数字,今年7月份本港50个屋苑共录1,497宗租赁成交,按月增加13%,令租赁个案占整体成交比例65%,创下历史新高,而上月50个屋苑平均尺租已攀至22.33港元水平,正式超越1997年顶峰.(B01)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.