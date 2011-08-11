〔港报社评〕美国超低息两年港吞负利率苦果--信报8月11日

美国经济疲莫能兴,在扩张与收缩之间踯躅.美国联储局公开市场委员会宣布,联邦基金利率维持0至0.25厘”超低息”水平起码至2013年年中.美股消化了相关消息後大幅反弹,港股昨天也辗转回升,但昨晚美股早市又再急跌,全球股灾危机未去.美国持续以”超低息”自救经济,意味未来两年,香港也将在”弱美元、超低息”的”输入型通胀”汹涌浪潮下生存,实质负利率加剧,为香港社会、经济和民生带来连串难以化解的困顿,怎麽办?面对”输入型通胀”,取消联系汇率之声近日再起.香港金管局连忙重申,货币发行局制度维持不变.香港是高度对外开放的小型经济体,资本账目丝毫没有管制、金融体系庞大,发展活力和优势完全系于开放的市场环境,因此,实施资本自由流动和汇率稳定政策,无疑是很合理的选择.

即将公布的第二季本地生产总值,虽然估计较第一季7.2%为低,但内部经济迄今仍保持强势.在通胀预期升温下,炽热消费难免再推高物价和生产成本,加大实质负利率的幅度.90年代初期,香港出现实质负利率,推动通胀急升,最终形成巨大的资产泡沫.如今美联储局”超低息”持续2年,利率水平较以前更低,也使这新一轮实质负利率周期的时间伸延更长,风险也更高.香港失去独立货币政策,并实行资本自由流动的固定汇率制,要有效运作,关键条件是经济必须对内部和外来震盪保持高度灵活性.换言之,商品和生产要素市场的成本和价格必须具有高度的灵活性加以应变.因此,若港元与美元挂钩的联系汇率不变,则港府对营商活动减少干预和管制,约束”巨灵之手”,并在稳健的财政政策下,善用社会资源,对没有资产抵御通胀的贫困家庭施援,据此作为施政主调.

照目前形势看,食品价格和租金升势持续,加上香港需求刺激,全年通胀超越6%不足为奇.实质负利率扩大,将进一步削弱港元购买力.如何纾解实质负利率对社会的冲击,使香港维持良好的发展基调,应该是下届特首参选人最重要的”政纲”若主张只着眼选票和掌声,对香港可持续发展并无益处.(P02)