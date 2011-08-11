〔港报社评〕伯南克出口术,再量宽箭在弦--经济日报8月11日

美国联储局昨晨明确宣布,超低息最少将延续多两年;外界更相信,第三轮量化宽松措施正蓄势待发.再衰退迫在眉睫,美国储局不得不出招挽救,惟这些措施难望收宏效,对新兴市场更有热钱更盛,加剧高通胀与资产泡沫的风险.谋通胀与贬值,助纾债务困局.美国储局昨在议息会议後声明出口术撑经济,表明超低息最少将延续至2013年中.此只是美国联储局主席伯南克口袋中,应对经济再滑坡的招数之一.他早前在国会听证会中,还列举另外两招,包括扩大买债计划即第三轮量化宽松,与降低银行放于美国储局的超额储备的利息,图迫银行将钱贷出.

美国经济若续放缓,居高不下的失业率再升,那鹰派将不得不让路;外界还相信,伯南克与美国华府有意让通胀上升,以通胀及美元汇价下跌,变相减低美国债务,故认为第三轮量宽已无可避免.但出口术与第三轮量宽足挽狂澜吗?答案是极难乐观.其一,市场原以按美国经济走势,认为美国储局在明年中前都没有加息空间,明年底美国总统大选的政治压力,又将令美国储局押後加息至大选之後.换言之,昨晨的口术,只不过略将超低息多延半年而已,分别不大.其二,首两轮量宽合共23,000亿美元,亦无法解决美国经济与债务重疾,再施量宽旧药,效果只会更微;除非美国储局有新招能将量宽释出的资金,引导入实体经济,推动投资与消费,而非只在金融市场打转,仅支撑股市避免负财富效应打击经济.但说易行难,各界仍无善法.

再量宽难救美,新兴国倍添困.美国经济难望靠美国储局出口术与第三轮量宽托起,但对新兴市场包括香港则将造成新一轮挑战.若美国未因这些措施而免于再衰退,新兴市场出口、就业与经济固将遭新一轮打击;美国经济若能稍为稳住,那第三轮量宽创造的大量资金涌入新兴市场,恐将为高通胀与资产泡沫火上加油.美国为救本身经济,顾不得其他国家,第三轮量宽已如箭在弦,新兴市场包括香港和中国都无可避免遭池鱼之殃,此是新兴国家既无奈又必须面对的现实.(A04)