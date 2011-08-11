〔港报社评〕加强金融基建,保金融安全--文汇报8月11日

香港港交所”披露易”网站昨日因有”黑客”入侵受到干扰,包括汇控在内的7间上市公司、1只债券及400多只相关的衍生工具停牌.香港作为国际金融中心,港交所是进行交易的核心部门,其电脑系统存在漏洞、发生故障,容易引起恐慌和混乱,令投资者蒙受损失,影响香港声誉.港交所必须全面检讨所有硬件设施,尽快消除安全隐患,同时需要建立应变机制,确保即使遭遇突发事件亦能保持资讯透明、交易畅顺,维护香港金融系统的稳定性和安全性.

根据上市规则,上市公司公布业绩、进行收购等敏感资料,必须同时在港交所的”披露易”网站及公司的网页发布,否则被视为不符合上市规则的规定.”披露易”是一个公开予公众查阅的网站,保安程度松懈,容易被黑客入侵.昨日突然被停牌的股份涉及汇控及港交所等多只大蓝筹,还有15只牛熊证及404只窝轮,为历年罕见.香港是国际知名的金融交易中心,交易系统的硬件必须保持国际一流水平,不容有失.值得关注的是,去年1月,港交所也曾因恒指公司报价系统故障,引发市场混乱.今次停牌事件,再次提醒港府必须高度重视香港金融基建的稳健问题,要对交易系统的所有环节进行彻底检测,堵塞安全漏洞,避免扰乱市场的事件再次发生.

昨日港交所因多只股份资讯披露失灵而作出停牌的决定,引起不少业内人士和投资者的争议.因为近日股市笼罩悲观气氛,市场瞬息万变,停牌无疑是雪上加霜,小投资者手足无措,增加交易风险,可能损失惨重.有业内人士质疑,港交所因为一个网页不能正常运作,而将多间上市公司及400多只相关衍生工具停牌,有小题大做之嫌;其不能公布资讯因港交所”披露易”故障而起,港交所为何不能采取其他应急措施补救,小投资者有损失的话更可能会向港交所追讨赔偿.港交所有必要吸取教训,建立一套成熟的应急机制,遇上突发事件时亦能避免资讯混乱、市场动盪,令香港的金融市场运作安全高效.(A04)