〔港报社评〕黑客入侵港交所网站港金融安全响起警号--明报8月11日

港交所”披露易”网站怀疑被黑客入侵干扰,港交所要求7间上市公司停牌,此事使人关注港交所电脑系统的安全性,其应对事态的做法亦受到质疑.今次事故是否暴露了港交所电脑系统、网站设计存在漏洞?基于港交所运作关乎香港金融安全,其系统若有缺失,不但有损国际金融中心令誉,香港也可能蒙受无法弥补的损失,必须查个水落石出.此外,在确保金融安全大前提下,港府应该要求港交所全面检视其电脑系统、网站设计,以至运作流程等,堵塞任何漏洞.黑客入侵港交所电脑或网站,据李小加表示今次并非首例,港府不能再让港交所自行处理,必须介入,从全面角度检视事态,因为今次被黑客入侵的披露易网站,公众可以轻易登入,但是黑客既然觊觎港交所的网站,谁敢保证交易系统可以免疫?

若要做人民币离岸中心,首要确保国家金融安全.黑客启动了一个程序,就使市值约1.5万亿港元的7间上市公司停牌,港交所坚持公平交易,或许可以辩解为处事严谨,但是一些人看来,会认为此事显得港交所甚为儿戏,特别是在市场动盪之际发生此事,港府一直自诩的”纽伦港”,可能会使人窃笑.港府一直推动香港成为人民币离岸中心,中国政府从人民币走出去,成为国际储备货币的战略部署出发,香港这个国际金融中心,确实可以、也应该善加利用,但是历来中央对于金融安全,都放在首位,今次黑客事件所暴露问题,说明香港金融安全未能使人绝对放心.

香港金融安全,绝非资讯科技部门甚或港交所的事,而是港府的责任,由黑客入侵导致停牌,不能肯定说港交所的电脑系统、运作等都有问题,但是事态同时说明,不能排除其间存在问题和漏洞.所以,港府介入,给港交所作全面体检,使之完善,不但是保持国际金融中心令誉所必需,也是使中央放心让香港发展人民币离岸中心所必需.人民币业务在港开展得愈多、愈深、愈广,所涉及金融安全,港府要向中央负责、向全国负责.今次黑客入侵事件,港府若处理严谨得当,会大大增强中央对香港金融安全的信心.(A06)