〔港报社评〕港交所要吸取高铁教训--星岛日报8月11日

香港交易所”披露易”网站疑遭黑客入侵,间接导致汇丰控股等7只股票和400多只衍生工具突然停牌.港交所计画发展股票交易”高速公路”之际,更须做妥安全防御,确保香港的金融中心地位和社会稳定.港交所昨日公布半年业绩,偏偏遇上黑客”赠兴”,没法按照规定把这些股价敏感资料放上”披露易”网站.为确保消息要对投资者公平披露,港交所与汇控、国泰等7家面对同样问题的公司,有关股票下午停止交易,到收市时仍然无法恢复.

黑客破坏关系国家安全.美英都非常重视黑客入侵交易所系统的事件,由国家安全部门插手调查,原因是黑客的目标可大可小.有的黑客可能只是恶作剧,例如纳斯达克网页10年前曾遭黑客”改头换面”;有的黑客为了非法渔利,最怕一些黑客抱有政治目的,进行网络恐怖袭击,藉此瘫痪金融市场,造成举国混乱,引发全球灾难.至于当务之急,是尽快做好”披露易”系统的修复工作,堵塞漏洞,加强防御功能,务求万无一失.就算不幸出事,港交所亦要提高应变效率,不致出现昨天有几分钟来不及停止交易的情况.

交易提速防袭须更严密.全球交易所愈来愈倚靠电子交易,电脑及网络技术突飞猛进,交易速度不断提升,更催生了高频交易市场,眨眼之间已经可以完成交易40,000次.这有如高铁革命,港交所为了提高核心实力,正急不容缓要提升资讯技术基础设施,确保自己不会落後于这高速世界.不过,高铁提速愈高,万一有意外伤亡就愈大,故此安全系统要求更严.去年5月美国的交易所突现”快闪”抛售,杜琼斯工业平均指数20分钟内急挫近千点,险酿全球股灾,怀疑是高频交易导致.如果系统防御工事不佳,高频交易将大大提高黑客的破坏力,弹指之间酿成全球灾难,而黑客会在各交易所中拣选最多漏洞者下手.

香港发展成今天的国际金融中心,并且在125计画中得到中国重点扶持,必须在金融安全方面维持国内外的信任.无论为了自身利益,还是社会稳定,港交所都要做好这方面的功课.(A04)