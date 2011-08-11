〔港报财经评论〕黑天鹅频现,反弹路崎岖--经济日报8月11日

黑天鹅频现, 反弹路崎岖 /林瑞芬

港股反弹之途并不平坦,随时会节外生枝.诸如北韩向南韩发炮,又如港交所披露系统出现技术故障,导致汇丰(0005.HK)、港交所(0388.HK)及国泰航空(0293.HK)等昨停牌.继美国国债不再是没风险的投资後,又出现新黑天鹅事件.若果周三美股打回原形,持有以上三股博反弹股民认真无仇报.尤以汇丰已同意将其在美国的信用卡及零售商户业务出售予Capital One Financial Corporation,总代价将约为327亿美元,包括约26亿美元的溢价.该项出售将带来除税後利润24亿美元,断估消息都有少少利好刺激作用.若黑客入侵通告披露系统,令有关发布敏感消息的蓝筹停牌,那黑客可不用直接入侵交易系统而达至扰乱大市的作用.若有预谋趁人心虚怯下扰乱大市,真的很容易.

港股昨日沽空额为80.71亿港元,占大市总成交额9.7%.从期指高见20,010而回,收报19,625,升214点.恒指高见20,106,收报19,784,升453点.反映大家逃生意识非常强烈,昨早大市反弹见趁高减磅沽盘涌现,说明股市暂不宜久留.技术上,恒指近19,000为初步的关键支持位,在此水平或作争持,以更差的打算而言,一旦失守19,000,下一级较有力支持要到17,000左右,支持一失可以是跳级落.因此,在经济前景未改善前,恒指可预见反弹空间有限,而向下又要冒跳级落的风险,识计值博风险的投资者自然识得选择,现阶段多做多错,少做少错,博反弹可能输间厂赢粒糖而已.

欧、美前景黯淡,依赖当地市场的行业将无钱途,就算博反弹,股民都应该避开相关股份.目前,投资者唯一见到的曙光恐怕在中国.美国加息无望下,美元势再贬值,人民币兑美元汇率中间价昨早大幅上升168点子,一举升破6.42,报6.4167,再度改写汇改以来的新高纪录.由年初的6.6215,人民币兑美元已升值3.2%,加上人民币一年定存息逾3厘,回报起码接近通胀率,算是保值.到中国内地作人民币定存,可视为保本保值之不二之选.(009)

===============================================================================================================

金价料续寻顶, 紫金盈利趋升 /余少文

国指昨日反弹力度不足,不排除短期仍要继续在10,000点前震盪整固,待消化沽压後,才开始反弹.业绩不俗的H股则受追捧,如紫金上半年盈利增长25%至31.5亿元人民币,每股盈利0.144元人民币,不派中期息,昨日股价便升6.6%,是昨日第四大表现最好H股.亦憧憬大市经过急跌後,中期业绩能成为大市反弹催化剂.紫金盈利增长25%,第二季盈利高达17.55亿元人民币,是季度历史新高,相信在投资者预期之内,因为国际金价由年初的1,350美元升至年中的1,500美元,目前则升至1,760美元,较6月底增长超过17%.紫金董事长陈景河预期,金价突破1,800美元指日可待,希望年底前升破1,900美元.若然陈景河预期成真,则紫金下半年盈利表现,或可摆脱过去下半年盈利少于上半年的惯例.不过,紫金要面对成本上升的问题.集团上半年整体毛利率只微升0.02%.陈景河透露,期内人工成本增长20%,原材料成本亦持续上涨.因此,紫金下半年能否减低成本,会是盈利能否保持20%以上增长的关键所在.

至于另一个问题,是金价升势主要因为美元偏弱及欧美债务危机,令黄金成为资金避难所.但若然欧美债务危机纾缓,甚至解决,金价便会成为投资者抛售对象,是影响金价能否升越1,800美元及冲击1,900美元的关键因素.由于国际商品价格波动性大,如纽约期油三个月内便跌30%,投资者不可不留意.当然,金价在过去一年多上升60%,灵宝黄金(3330.HK)和招金矿业(1818.HK)期内上升60%和119%.相反,紫金下跌22%,加上金价仍有冲顶空间,或有助紫金短期追落後,追回过去一年多的升幅.只是彭博预测数字显示,预期紫金今年每股盈利可达0.295元人民币,增长超过30%,惟明年增长会放缓至10%,则紫金似乎只有短线炒作空间而已.

另外,腾讯(0700.HK)中期盈利升41%至52亿元人民币,每股盈利2.863元人民币,不派中期息,但上半年毛利率较去年同期下跌3%至65.4%,而第二季盈利按年升23%至23.5亿元人民币,惟按季下跌18%.至少是近三年来首次出现按季下跌.由于第三季是旺季,若然第三季业绩未能扭转第二季按季下跌劣势,要小心腾讯,故10月公布季度业绩颇为关键.(010)