〔港报财经评论〕超卖炒反弹的部署--信报8月11日

超卖炒反弹的部署 /陆文

昨天大市反弹明显由蓝筹等重磅股带动,相对早前一批抗跌能力较强的强势股表现较佳,这现象一方面反映恒指自上周高位累积回落逾3,000点,是以沽空成分股配合期指合约及衍生工具牛熊证催化下的杰作,因此,一旦大市反弹,即有大量补淡仓盘在这批重磅股身上发挥作用,亦因此指出提防杀完看好的投资者杀看淡的投资者,相对早前跌幅较小的强势股,却成为沽货”换马”至超卖落後股的对象,这趋向短期将持续,当然待市况回稳及超卖股完成反弹,强势股再度在中线跑赢大市及其他股份机会高,对入市作短线买卖者不妨留意,即早前提及强势股如濠赌、水泥与内需股的反弹幅度可能在短期逊于个别超卖股,但中线吸纳依然是上算.

另一个市场现象是,近月资金流出港股不算严重,并对个股影响较细,主要是早前不少资金流入以投资ETF等组合为主,一旦沽售亦涉及一篮子股票,导致近期市况出现大上大落,对冲基金不少透过不同的对冲套戥组合作投资,减低承受的投资风险.事实上,在港股整体身家大缩水的日子,部分对冲基金杀伤力不如外界预期的大,在港元与美汇挂钩机制下,美国维持两年超低息承诺,由于资金成本极低,港股回落至具吸引力水平即有热钱吸纳,亦因此不担心港股将出现大熊市的暴跌,维持恒指在19,500-21,500点炒上落的预测.

在超低息期下,对香港投资者寻找投资目标物是一项考验,首先应是增加有派息保障的证券及债券投资工具,由领汇(0823.HK)以至挂钩通胀iBond4208.HK及人民币债券均有吸引力,当然,分散投资,利用股市下跌作收集炒上落,短炒重磅股,中线吸纳强势股.至于中港消费股及香港收租股亦可按其值博率进行买卖,由于中国内地重施宽松刺激经济带来目前困扰的通胀问题,经过近月欧美过分扩张的痛苦教训,有利中国内地加快人民币升值作为消减通胀及收购海外资源的工具,令港人增持人民币及相关投资工具,依然是不错的选择.当然,低息时代持续令资产物业价格偏稳,大升日子已过去,但置业自用依然是分散投资组合风险的方式之一.(P21)

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日圆回复强势 /苏子

虽然上周四日本曾入市干预,令美元兑日圆一度升逾4%,并且更略破50天SMA的79.77阻力及80.00心理关口,最高曾见80.24水平,但由于此高位刚好在4月6日所造的85.52高位向下延伸的下降阻力线附近,故汇价未能在翌日进一步破关而上,便重新吸引不少看好日圆後市的大户入市,使因干预令日圆的弱势变成一天的”货色”,美元兑日圆更于昨天欧洲市早段成功跌至77.00支持关口及上周三的76.75低位以下波动,最低曾见76.37水平,除返回上周日本干预的低位之下,更直逼上周初所造的76.27低位.在目前市场避险情绪因美国已被评级机构标普下调而居高不下及环球股市继续大幅波动的大前提下,相信美元兑日圆在上周初所造的76.27低位甚至今年3月所造的76.25历史低位,将有甚高机会失守.一旦美元兑日圆跌破今年的低位,再创历史新低的话,相信会触发新一轮止蚀沽盘入市,令美元兑日圆下试至75.00心理关口甚至更低水平.

目前市场炒作的焦点仍然集中在欧美债务危机上,由于美债市场有”大到不能倒”的特性,故相信,市场大户应会倾向主力炒作较易”爆煲”的欧债危机,即取易不取难,从中猎取惊人的暴利.本来欧债”爆煲”的机会较高,因此应该令欧罗兑美元出现明显的跌幅,不应保持在1.40心理关口以上波动才对.然而,欧罗兑美元却一直保持在1.40心理关口以上,即使早前曾略为下破1.40心理关口,但亦只属于假突破的走势陷阱而已,1.40心理关口很快便失而复得,这大出不少看淡欧罗者意料之外.欧罗兑美元迟迟不肯跌破1.40心理关口的原因,或与汇价一旦成功下破此重要心理关口後,有甚高机会令市场对欧债危机的恐慌情绪明显上升,故迫使欧洲央行以至亚洲区的央行在欧罗兑美元跌至1.40附近甚至更低水平时,暗地里入市干预汇价有关.

既然欧罗兑美元炒不下去,汇市炒家只好转为推低欧罗兑瑞郎.本周初欧罗兑美元在上周五美国被下调评级後虽然可以保持较为稳定的走势,但欧罗兑瑞郎的波幅却大得惊人,欧罗兑瑞郎在本周初跌破上周的1.0720低位,再创历史新低後,走势便开始急转直下,到本周二更暴挫至1.0085低位,直逼一算心理关口.而欧罗兑瑞郎在本周早段的暴挫,已正反映大量欧罗区的资金正源源不绝地流入同属欧洲货币的瑞郎,无视瑞士央行的干预,以及这些资金持有者对欧罗及美元均持不信任的态度.虽然瑞郎在大量资金追捧下,已经到达一个脱离基本因素支持的水平,但在欧债危机没完没了的大前提下,却令不少持有欧罗的投资者担心欧罗或会瓦解,最终变得一文不值.(P24)