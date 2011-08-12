《离岸人民币综述》美元/人民币NDF本周跌逾千点,人民币升值预期显着增强

路透香港8月12日电---本周离岸人民币市场的最大看点无疑是无本金交割远期合约(NDF)市场,美元/人民币NDF一年期合约报价CNY1YNDFOR=累计跌幅超过1,000个点子,仅周四一天就已跌去840点,在该市场的交投史上实属罕见.

除却环球金融市场的剧烈波动影响外,屡创新高的境内人民币中间价CNY=PBOC、出人意料继续攀升的庞大贸易顺差和疲弱的美元走势都助推美元NDF跌回至2008年金融危机时的水平.

此外,有交易员表示,市场上盛传中国央行将扩大人民币兑美元日间波幅,令投机操作和仓位调整频繁.目前人民币兑美元的波幅不可以超过中间价的0.5%.

"内地人民币中间价这几天连创新高,央行把汇率当作抑制通胀的组合工具之一,"一位香港交易员称,"市场也有传言说央行要扩大境内人民币/美元日间波幅."

美元/人民币一年期NDF最新报6.2690,暗示一年後人民币将升值2%,显着高于最近一个月1%左右的水平.

离岸人民币即期CNH=本周亦跟随境内人民币显着走强,最新报6.3850元,较上周最後一笔交易下跌520个点子.本周两地即期汇差亦自上周的近200个点子缩窄,最新为100个点子.

人民币兑美元周四即期汇价收创逾9个月来单日最大涨幅,中间价周五连续第三日创汇改以来新高.

路透7月初对34家分析机构的最新调查显示,今年底人民币兑美元CNY=预计将升值至6.30.[ID:nCN1822571]

在点心债方面,该市场的最大发行人国家财政部周一为其200亿元人民币国债进行推介,香港银行界逾百人参加是次路演.国家副总理李克强将出席下周的发行仪式,为历来出席国债发行仪式的最高级别,彰显质疑声中政府仍力挺人民币国际化的决心.

负责机构投资者部分发行及交存代理的交通银行(3328.HK)(601328.SS)香港分行高层认为,投资者需求会比较热烈,因香港人民币存款在过去一年有明显增加,而投资者对点心债市场的认识有所加深.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金 (百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 22,452.5 41

2. 渣打 11,508.8 23

3. 德意志银行 6,694.3 11

4. 苏格兰皇家银行 5,563.5 11

5. 摩根大通 5,200.0 5

**本周市场动态**

--中国财政部周一启动在香港发行200亿元人民币国债的路演.据三位消息人士透露,除目前已确定财政部官员、央行官员、中行(3988.HK)(601988.SS)、交行(601328.SS)(3328.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)等五大国有银行的董事长或行长出席,更高级别的国务院领导也将来港出席该历史最大规模的人民币国债发行仪式.

--中国财政部本周在香港启动其200亿元人民币国债发行,负责机构投资者部分发行及交存代理的交通银行(3328.HK)(601328.SS)香港分行高层周二称,相信投资者需求会比较热烈,因香港人民币存款在过去一年有明显增加,而投资者对点心债市场的认识有所加深.

--在香港离岸人民币存款增长放缓之际,人民币贷款却开始发力显着增长.星展银行(DBSM.SI)预计,由于企业规避外汇风险的需求,香港人民币贷款市场将会维持快速增长的趋势.

--汽车零件及配件生产商新焦点汽车技术控股(0360.HK)发行2亿元两年期人民币债券,息率为3.75%.

--能源巨头BP(英国石油公司)(BP.L)正计划在香港的离岸人民币债券市场融资,已委托汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)安排其首次发行点心债的事宜.(完)