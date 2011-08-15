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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 09:14 BJT

〔表格〕重庆农村商业银行中期净利按年升35%,基本符合市场预期

路透香港8月15日电---重庆农村商业银行股份有限公司(3618.HK)公布,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 0.24 0.26

净利 2,238.3 1,662.8

净利息收入 4,828.0 3,439.9

注:重庆农商行为中国区域性商业银行.根据汤森路透综合五名分析师预测,上半年净利为21.4亿元人民币.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

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