〔港股业绩〕利丰中期净利时隔逾两年再现衰退,美欧景况不明(更新版2)

(新增记者会内容及分析师评论)

* 利丰中期净利下跌15%,基本符预期

* 为2008年金融风暴後首见半年业绩衰退

* 分析师担心毛利率及美欧市场营收

* 美国经济复苏逊预期,将放慢收购步伐

* 股价今年以来几近腰斩

记者 李珊珊/郭经伟

路透香港8月11日电---环球消费品出口及物流集团--香港利丰(0494.HK)再三表示有信心达成"三年计划",不过分析师认为,美国以及欧洲景气不明,以及收购後的营运成本上升,将是利丰下半年主要挑战之一.

利丰周四公布2011年中期净利按年减少15%至2.36亿美元,为逾两年来首见半年净利下降;虽然2011年上半年营业额按年增加33%至87.98亿美元,但营运成本大幅增加至9.73亿美元,较上年同期上升74%.

分析师指出,欧洲债信问题一波未平,美国评级降等更让原已脆弱的复苏之芽雪上加霜,再加上原料价格高企、中国等劳工成本上升,令市场疑虑利丰的毛利率表现.

"我们很担忧利丰在美国及欧洲的未来状况,这占他们营业额很大部份,"丰盛金融集团分析师卢志威说,"美国市场疲弱,也会反映在营业额及自我成长放缓上."

今年上半年利丰营业额有58%来自于美国,22%来自于欧洲,较上年同期的67%及25%减少.但来自于亚洲,特别是中国地区,则由先前的极小比例大幅上升至12%.

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**三年计划不变**

利丰副主席冯国纶说,"三年计划不会因为美国及欧洲的情况受到影响,因为亚洲的增长应该不错....我们有信心可以完成."

不过,他也表示,美国及欧洲经济复苏力道未如预期强劲,且景气前景仍然"混沌".

利丰在今年3月时揭晓了2011-2013年的"三年计划",将在2013年核心经营溢利达到15亿美元.

利丰在收盘後公布,其截至6月底止半年净利为2.36亿美元,基本符合市场预期.路透此前调查七位分析师平均净利预估为2.27亿美元.该公司去年同期经重列净利2.78亿美元.

该公司前次半年报出现下滑是在2008年下半年金融风暴发生後,利丰当年下半年净利按年衰退41%.

公布业绩前,利丰今日收盘持平于12港元,该股今年以来累计跌逾46%,跑输大盘恒生指数.HSI同期14.9%的跌幅.

**收购脚步放缓**

利丰今日同时宣布本月收购了Fishman & Tobin以及Crimzon Rose两家公司,以增强分销网路,同时今日也与美国服装品牌Liz Clziborne签定分销合约,将负责该品牌在美国零售及批发业务的分销网路.

利丰未说明收购的细节,仅表示,上半年共签订了10项收购项目,这些项目去年的营业额约8亿美元.副主席冯国纶表示,目前的规模已符合"三年计划"需求,再加上外围景气不明,收购脚步会放缓.

汇业财经集团股票研究主管熊丽萍说,"我们开始看到(美欧情况)对他们获利的影响,下半年会更糟."

"在目前的景气循环中,他们需要放慢购并活动."她说.

乐裕民则表示,未来将着重在整合这些收购後公司,控制营运成本."以百分比来看,营运成本下半年将会往下,在我们整合这些公司後."

冯国纶则表示,未来也会把部份人力由美国及欧洲等地,调往亚洲等生产基地.不过,他并未提到是否有裁员计划.

为沃尔玛(WMT.N)和Target(TGT.N)等大型连锁店采购的利丰,上月底宣布欧洲业务部门将裁减40名员工,主因业务需求改变,该公司并未说明未来是否还会再裁员.[ID:nCH0070535]

此外,有分析师提到,在目前高成本的环境,开始有公司不再透过利丰这种中介公司,而自行采购以降低成本,也让分析师对于利丰的营运模式能否持续,多所疑虑.

乐裕民否认目前有客户流失的现象,也不认为未来会有此种顾虑.

标准普尔上周末调降美国债信评级,让美国公债顿失"AAA"等级,引发本周初全球金融市场动荡,港股一度泻逾千点;而美联储(FED)本周二采取了史无前例的举措,承诺近零利率政策将至少再维持两年,并称其在考虑进一步采取行动.[ID:nCN1888763](完)

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