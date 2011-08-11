《香港报摘》--信报8月12日

* 头版头条:

--港交所(0388.HK)行政总裁李小加昨天再度为前天临时把七只股份及一只可换股债券停牌的决定解画,重申此举是为了保障散户.然而,业界却仍然质疑停牌的决定,批评做法令不少散户损手,尤其持有汇控(0005.HK)、港交所和国泰(0293.HK)三只大蓝筹股衍生产品的投资者,因股份停牌未能买卖.

* 其他:

--深陷诚信危机的味千中国(0538.HK)发出致歉及食品安全承诺书,就猪骨汤底、夸大宣传及食品添加剂等方面再作澄清,并表示向消费者致歉.

--恒生银行(0011.HK)宣布,个人银行业务主管梁永祥因寻求个人业务发展而辞任.过去两年多,恒生先後有多名高层辞任,令市场关注恒生接班人才会否青黄不接.

--受全球集装箱航运业运力过剩及成本上升影响,海丰(1308.HK)上半年纯利按年倒退0.07%至5,106万美元.该公司表示,对亚洲区需求仍大,该区航运前景仍乐观,下半年的运费会较上半年好,若油价回落则毛利率有机会回升.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.