《香港报摘》--经济日报8月12日

--美国首次申领失业救济人数意外降至四个月低位,纾缓市场对经济重陷衰退的忧虑,连同思科发盈喜,加上传闻有欧洲国家将实施限制股票沽空措施,抵消欧债危机恶化的负面影响,刺激金融及科技股向上,带动欧美股市早段显着反弹.

--发展局局长林郑月娥表示,沙田九肚限量地反应差,跟市场还有不同的土地选择有关,但她不认同"卖得差"及"贱卖土地"等说法,认为成交价属市价,并强调会持续按季推地,有决心维持楼市稳定发展.