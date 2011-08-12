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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 08:09 BJT

《香港报摘》--经济日报8月12日

* 要闻版头条:

--美国首次申领失业救济人数意外降至四个月低位,纾缓市场对经济重陷衰退的忧虑,连同思科发盈喜,加上传闻有欧洲国家将实施限制股票沽空措施,抵消欧债危机恶化的负面影响,刺激金融及科技股向上,带动欧美股市早段显着反弹.

* 其他:

--发展局局长林郑月娥表示,沙田九肚限量地反应差,跟市场还有不同的土地选择有关,但她不认同"卖得差"及"贱卖土地"等说法,认为成交价属市价,并强调会持续按季推地,有决心维持楼市稳定发展.

--由于重估物业价值带来3.81亿港元收益,带动永亨银行0302.HK中期业绩创下纪录高位,股东应占溢利上升54.4%至11.76亿港元.该行董事长冯钰斌表示,截至6月底,银行核心资本充足率为10.3%.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 曾祥进

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