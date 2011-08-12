《香港报摘》--经济日报8月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--美国首次申领失业救济人数意外降至四个月低位,纾缓市场对经济重陷衰退的忧虑,连同思科发盈喜,加上传闻有欧洲国家将实施限制股票沽空措施,抵消欧债危机恶化的负面影响,刺激金融及科技股向上,带动欧美股市早段显着反弹.
* 其他:
--发展局局长林郑月娥表示,沙田九肚限量地反应差,跟市场还有不同的土地选择有关,但她不认同"卖得差"及"贱卖土地"等说法,认为成交价属市价,并强调会持续按季推地,有决心维持楼市稳定发展.
--由于重估物业价值带来3.81亿港元收益,带动永亨银行0302.HK中期业绩创下纪录高位,股东应占溢利上升54.4%至11.76亿港元.该行董事长冯钰斌表示,截至6月底,银行核心资本充足率为10.3%.
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。