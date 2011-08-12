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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 08:06 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月12日

路透香港8月12日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7941港元HKD=)

美国股市周四大涨约4%,因投资者纷纷逢低买入,盖过了在过去两周引发市场抛售的最近一波不安情绪.

道琼工业指数.DJI劲扬423.37点,或3.95%,报11,143.31;标准普尔500指数.SPX急升51.88点,或4.63%,报1,172.64点.Nasdaq指数.IXIC大涨111.63点,或4.69%,报2,492.68点.[ID:nCN1894583]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 188.580 3.27 99405 14.698 2.78

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 18.140 2.37 336362 5.655 1.53

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.000 5.87 1061819 74.823 1.11

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 42.120 4.21 401136 21.886 2.03

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 123.660 3.38 146279 9.638 2.86

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 86.710 4.21 85310 6.758 2.87

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.100 6.21 1400984 68.744 2.60

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.650 7.16 71589 4.727 1.66

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.490 4.76 939506 14.411 2.94

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 30.680 3.75 190989 23.912 2.63

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.260 4.86 119165 3.363 1.30

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 32.780 14.62 26212 5.110 3.23

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 23.440 12.42 9366 1.827 -49.39

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.490 9.21 185562 0.388 2.14

--整理 陈敏

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