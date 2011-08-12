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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 08:11 BJT

《香港重要政经日程》--8月12日-8月17日

=====================今日香港主要政经消息===========================

8月12日(周五)

-- 公布2011年二季度GDP.

-- 公布香港7月底外汇基金境外资产.

-- 重庆农村商业银行(3618.HK)公布上半年业绩.

-- 电讯盈科(0008.HK)公布上半年业绩.

-- 中国财险(2328.HK)公布上半年业绩.

-- 招金矿业(1818.HK)公布上半年业绩.

======================近期重要政经行事历============================

8月13日(周六)

-- 中国新城镇(1278.HK)公布上半年业绩.

-- 中国威力印刷(6828.HK)公布上半年业绩.

-- 胜利管道(1080.HK)公布上半年业绩.

-- 万全科技药业(8225.HK)公布上半年业绩.

8月15日(周一)

--11:30 重庆农村商业银行(3618.HK)上半年业绩新闻会.

-- 安徽海螺水泥(0914.HK)公布上半年业绩.

-- 世纪建业(0079.HK)公布上半年业绩.

-- 东岳集团(0189.HK)公布上半年业绩.

-- 亨亚(0428.HK)公布上半年业绩.

8月16日(周二)

-- 中煤能源(1898.HK)公布上半年业绩.

-- 民生银行(1988.HK)公布上半年业绩.

-- 中海发展(1138.HK)公布上半年业绩.

-- 中电控股(0002.HK)公布上半年业绩.

-- 碧桂园(2007.HK)公布上半年业绩.

*8月17日(周三)

--15:00 中煤能源(1898.HK)上半年业绩新闻会.

-- 联想集团(0992.HK)公布一季度业绩.

-- 平安保险(2318.HK)公布上半年业绩.

-- 瑞安房地产(0272.HK)公布上半年业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 陈敏

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