《香港重要政经日程》--8月12日-8月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
8月12日(周五)
-- 公布2011年二季度GDP.
-- 公布香港7月底外汇基金境外资产.
-- 重庆农村商业银行(3618.HK)公布上半年业绩.
-- 电讯盈科(0008.HK)公布上半年业绩.
-- 中国财险(2328.HK)公布上半年业绩.
-- 招金矿业(1818.HK)公布上半年业绩.
======================近期重要政经行事历============================
8月13日(周六)
-- 中国新城镇(1278.HK)公布上半年业绩.
-- 中国威力印刷(6828.HK)公布上半年业绩.
-- 胜利管道(1080.HK)公布上半年业绩.
-- 万全科技药业(8225.HK)公布上半年业绩.
8月15日(周一)
--11:30 重庆农村商业银行(3618.HK)上半年业绩新闻会.
-- 安徽海螺水泥(0914.HK)公布上半年业绩.
-- 世纪建业(0079.HK)公布上半年业绩.
-- 东岳集团(0189.HK)公布上半年业绩.
-- 亨亚(0428.HK)公布上半年业绩.
8月16日(周二)
-- 中煤能源(1898.HK)公布上半年业绩.
-- 民生银行(1988.HK)公布上半年业绩.
-- 中海发展(1138.HK)公布上半年业绩.
-- 中电控股(0002.HK)公布上半年业绩.
-- 碧桂园(2007.HK)公布上半年业绩.
*8月17日(周三)
--15:00 中煤能源(1898.HK)上半年业绩新闻会.
-- 联想集团(0992.HK)公布一季度业绩.
-- 平安保险(2318.HK)公布上半年业绩.
-- 瑞安房地产(0272.HK)公布上半年业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。