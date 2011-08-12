《香港报摘》--其他报纸重要消息8月12日

* 明报

--英超伯明翰班主杨家诚涉嫌利用5个银行户口洗黑钱7.2亿元,周四(11日)于东区裁判法院再提讯.案件将转介区院答辩, 杨家诚申请前往英国处理球会及球员转会事宜,但被拒绝.(A14)

--中芯国际(0981.HK)首席财务官曾宗琳预期,第三季经营环境仍然严峻,暗示中芯难在短期内重新录得盈利,公司又重新检视扩产计划,将全年资本投资由10亿美元削至8亿美元.(B04)

--安老按揭计画推行约一个月,目前共有25宗申请,全数获批.平均收取年金为每月1.1万港元,楼价估值平均为370万港元,接近一半是来自港岛区物业.目前仍有数十个申请正等待获批.(B05)

--宏利金融(0945.HK)(MFC.TO)公布,今年第二季股东应占溢利录得4.9亿加拿大元(约38.5亿港元),较去年同期蚀24亿加元大幅改善.(B09)

* 星岛日报

--信德集团(0242.HK)旗下信德中旅订立协议,向新创建(0659.HK)持有50%权益的新世界第一控股,收购经营来往香港至澳门客轮服务的新世界第一渡轮和新渡轮,作价3.5亿港元.(B05)

--包浩斯国际(0483.HK)主席黄锐林表示,仍看好零售市道,预期未来3-5年香港业务将降至少于五成.今年内希望于内地增加20-30间分店, 港台则增10-20间.(B02)

* 苹果日报

--消息人士指,本港监管机构周四起全面检查法兴(Societe Cenerale)在香港所持有的股票,以及衍生工具仓位(position),避免雷曼事件重演.(B03)

--消息指,内地央企中国有色矿业集团、新华人寿、广东发展银行、徐工机械及蓝星安迪苏,几乎第四季来港上市,当中中国有色矿业集团拟集资10亿美元(约78亿港元).(B09)

* 东方日报

--联华超市(0980.HK)副主席兼总经理华国平表示,上半年同店销售增长约8.62%,明显高于去年同期,下半年有信心表现高于6%.该公司公布,截至6月底止上半年纯利按年增19.97%至3.91亿元人民币,不派息.(B06)

--佳兆业(1638.HK)公布,7月合约销售为18.17亿元人民币,按年升3.03倍;首七月合约销售为63.03亿元人民币,增长63%,合约销售价均价则下跌31%至7,399元人民币.(B06)

--港铁(0066.HK)物业总监何恒光透露,港铁拟于未来六个月推出5幅土地进行招标,估计涉及约1.1万个单位,惟强调将密切留意市况作适当调整(B16)

* 文汇报

--日前卖地反应欠佳,市场关注港府会否放慢推地计划.发展局局长林郑月娥重申,港府不改变供应土地的决心,本季度的卖地计划如常进行,在制订下一季度的卖地计划时,会再考虑各方面的情况.(B01)

--太古管理层在分析员会议上表示,继续看好香港办公室及零售物业租赁市场,下半年港府推出多幅地皮,公司对地皮感兴趣,或参与竞投. (B01)

--平安保险(2318.HK)(601318.SS)公布,旗下控股子公司中国平安人寿保险、中国平安财产保险、平安健康保险及平安养老保险,于今年首7个月的未经审计保费收入,合共1,294.813亿元人民币,较去年同期跌6.7%.(B02)

* 大公报

--工业用气提供商盈德气体(2168.HK)公布2011年中期业绩,期内收入约为20.6亿元人民币,较去年同期大幅上升56.5%.(B01)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.