〔港报社评〕债火烧法国,再拖惹大祸--经济日报8月12日

尽管评级公司澄清无意降低法国主权评级,法国银行亦力证业务稳健,但法国股市仍连日遭力沽,反映信心脆弱下,欧债之火由欧猪小国烧向欧猪大国,现更烧往法德两强.两国若再拖拉,不决断解决欧债危机,恐生大祸.

法国是欧元区经济第二大国今年其首季经济增长亦达2.2%,远胜欧猪五国,故要冲倒法国实不容易.惟法国总统萨尔科齐仍紧急张罗,昨表明一周内交出减债计划,并将在下周二与德国总理默克尔会商,交出应对金融危机的共同计划.此因她本身有脆弱之处,更因人心虚怯下,被冲倒并非不可能.其一,法国负债总额在欧元区仅次意大利,其债务与国内生产总值(GDP)的比率,高逾81%,本年度财赤估计亦高达GDP的5.8%,财政并不健康.其二,法国银行业持有大量欧猪债务,持有希腊资产规模更是全欧之冠,欧猪一旦倒下或债务重组,法国银行将受重挫,届时法国政府被迫包底,将冲击政府财政.其三,更重要的是在市场信心脆弱下,即使是谣言,亦可触发恐慌性的雪崩效应.

究其底蕴,法国之所以亦受质疑,皆因欧盟过去三年无力治理欧债危机,市场见欧盟一次又一次拖延与失败,每次非到迫不得已、拖无可拖,都不会合力纾缓危机,但所施之法既只半桶水,又只求拖延时间,根本未有面对、解决问题.市场信心就如此不断削弱、消耗,令欧债危机由希腊等欧猪小国,蔓延至意大利与西班牙这些欧猪大国,现更自食其果,令欧债危机开始烧向法、德此欧元两强.

欧盟已站在十字路口,若法、德两强因火烧身的危机感,不再拖拉,能断然推出措施背起欧债重担,协助弱国一方面削赤,另一方面整顿及强化经济基础,将危机止于欧猪小国,那欧债危机还可望终止.若法德两强与其国民仍如过往般只顾自己,法国只设法自救、德国拒为盟国解困,挽救继续半心半意,那欧债之火不单难望及早熄灭,更因市场信心不断削弱,可能猛火烧欧猪大国後,直扑法德,那时再出重招恐怕已太迟,除整个欧元区经济重挫外,欧元恐亦无法逃过解体的厄运,法德过去延误时机,现不能一错再错. (A03)