〔港报社评〕局势混乱史无前例,看不通透忍手为上--信报8月12日

过去一个星期以来,全球金融市场急剧波动,大上大落,作为全面对外开放的国际金融中心,香港自是不能幸免于难.今次全球性的金融危机,祸源始自欧美,可说是2008年金融海啸的延续,因为金融衍生工具过度膨胀对实体经济造成的戕害,并未因全球主要经济大国竞相以货币宽松政策和庞大财政开支刺激经济而得以根治,反而令金融资本的霸权苟延残喘,为下一个更大的危机凝聚爆炸力,随时一发不可收拾.

罪魁祸首当然是始作俑者的美国,而今次危机爆发,亦因美债上限见顶,标普历史性地调低美债评级触发.欧债危机再度恶化,且变本加厉,蔓延至意大利和法国,连经济实力最佳的债权国德国也备受牵连,不过是骨牌效应的结果而已.

欧美是世界资本主义中心,过去长期以过度消费及以债养债建构的经济发展模式,已经证明不行,必须付出沉重代价.但近年崛起的新兴国家及亚太区经济,却未能置之度外,因为不仅她们的出口贸易严重依赖欧美市场,美元和欧罗作为主要的贸易、储备和投资货币,亦牢牢紧握着她们的经济命脉.单是美国实质输出通胀的货币宽松政策和美元持续贬值,已足以令新兴国家民不聊生,而她们手持的外汇储备和美债欧债,也会不断自动贬值,甚至潜在违约风险.

中国通胀压力有增无减,即使国务院已批出多项措施扶持生猪养殖等,但成效需时.如果早已明言未来两年不会加息的美国再度变相推出QE3,相信中国别无他法,惟有继续收紧银根,届时对香港楼市和股市的冲击,不容小觑.

无论如何,当前金融资本主导的全球经济已是名副其实的“赌场经济”,资金的流向决定一切.但没有一种投资观点可以成为主流,人人都是靠估,实质就是赌博.不可不知的是,“赌场经济”的最大特点就是一窝蜂,投资者犹如一群不知去向的鱼,每每跟风炒作,从一个极端走向另一个极端,解释了为何金融市场经常大起大落,而且周期愈来愈短、波幅愈来愈大. (P02)