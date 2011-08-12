〔港报社评〕大运会只是中期试--星岛日报8月12日

两年一度的世界大学生运动会,今晚在深圳由国家主席胡锦涛主持开幕,部分保安措施比北京奥运还要严密,不少市民不堪烦扰乾脆度假“避运”,官方则列举大运带动基建为居民带来的好处.要衡量大运扰民多还是惠民多,要看当中的惠民成果能否持续下去,抑或只是短暂的面子工程.

对发展中国家和地区来说,主办国际大型体育活动的意义,除了体育交流之外,还包括带动城市建设和经济发展,在世界舞台上展示发展成果实力.北京奥运、广州亚运都展露了“升级”成绩表,今次轮到深圳接受考验.中国政府则强调大运会对深圳城市建设和改善人民生活质素的贡献.最明显是改善市容,为居民增加了期待已久的体育场馆.深圳地铁多条支线开通,广深高铁本欲迎大运,因为温州铁路意外而不得不基于安全因素延迟.

还有一些看不见的工程,包括污水处理和空气净化.深圳由申办大运至今,投入了151亿元人民币水环境治理,污水处理能力比六年前提高逾倍,臭河变成观景河,对电厂、锅炉及汽车污染的治理,令去年空气质素优良的日子占97.5%.

要是深圳居民一时的不便,换来珠三角长期的生活质素改善,有关代价是值得的,关键在于中国政府的後续政策如何推行.尤其是环境污染的处理,香港这阵子亦受惠于大运会而享受多日的蓝天白云,日後在工业经济发展和提升环境质素之间如何平衡,真正达到世界级大都市圈的水平,是比主办一次大运会更持久的挑战,大运会只是一场中期试. (A06)