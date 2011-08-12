〔港报社评〕强化技术保障,维护股民利益--文汇报8月12日

港交所”披露易”网站前日被黑客入侵,多只股份被迫停牌.港交所昨日下午临时召开新闻发布会就此事件作出解释,对有投资者因停牌而蒙受损失感到遗憾.港交所交易系统存有安全漏洞,令投资者蒙受损失,港交所有必要在提升系统安全、增加资讯发放渠道等技术层面作出补救.更重要的是,港交所要将维护投资者的利益摆在首位,以谦恭的态度为投资者负责,以挽回投资者对港交所的信心.

发生停牌事件後,虽然港交所加强了”披露易”网站的防护,情况有所改善,但仍受到黑客的侵袭.”披露易”是一个综合全港所有上市公司公布资料的公开网站,现时任何上市公司如要公布业绩或收购计划,之前都要按港交所指引要求,将有关资料预先输入”披露易”网站.此次停牌事件反映,现时香港仅靠”披露易”一个披露平台发放资料,一旦出现故障必然引发严重後果.

前日8只股票、债券及其相关的逾400只权证停牌,不少投资者被迫持货过夜,至昨日才能交易.由于部分股票股价下跌,使不少投资者蒙受损失.香港作为举世知名的国际金融中心,港交所在市场交易扮演最重要的角色,必须时时刻刻、处处为投资者着想,因为交易系统出现故障令投资者遭受损失,港交所应该诚恳地对投资者致歉,承诺做好防范措施,才能消除投资者的不满.投资者的信心对市场是最重要的,是维护香港国际金融中心地位的基石,港交所应该认真吸取此次停牌事件的教训,反思日後如何改善服务,更加充分地保障投资者的利益,巩固投资者对港交所的信任. (A06)