〔港报财经评论〕欧银行股海啸价,港股动盪难安稳--经济日报8月12日

欧银行股海啸价, 港股动盪难安稳 /林瑞芬

黑天鹅频频出现,投资者信心不足,也令谣言满天飞.据路透社引述消息人士报道,中国内地会减慢保障房开工进度,但中国建筑(3311.HK)就发通告,表示没有得到任何中国政府机构或官方媒体关于此消息来源.中国建筑那麽紧张也难怪,事关股价昨一度急挫11%,最终收报6.72港元,只跌2.75%.公司另设定目标是在2015年之前获得中国中国内地保障性住房1%的市场份额,占总量很低.即使有类似国家政策的调整,也不会影响公司实现总体发展目标.

回说外围,8月以来由欧、美债问题衍生的市场恐慌情绪未消除.继欧洲央行出手买意大利国债後,今次又轮到法国出问题,不排除最後会拖累德国.法国是目前拥3个AAA主权信用评级的仅存6个欧元区国家之一,继美国被摘A後,法国评级旋即惹来市场质疑,法国能否渡过今次评级难关,还是未知数?毕竟法国政府赤字是占GDP比重最大的国家之一,2010年高达70%.除了高赤字之外,高债务、高失业率以及经济增长放缓等经济现状,是市场恐慌的主要根源.2008金融危机之後,法国政府债务占GDP比重从2008年的67.7%飙升至2010年的81.7%.金融危机後失业率一直居高难下,今年6月份达到了9.7%.法国总统萨尔科齐纵顺利推出削减赤字的新措施,短期虽可安抚市场情绪,但削赤势必对经济增长带来压制作用,远水难救近火.意大利债券风险指数又见于周四抽升,市场紧张情绪始终未平息.

处于欧债以及美债同时出现漩涡中,过去一周已深深感受到环球股市大起大落之人为操控式波动攻势,是第一波还是陆续有来?短线技术分析而言,看紧恒指近19,000这个关键支持位,失守就是跳级下试自2008年到2009年延伸的上升轨支持位.联储局前晚出口术指美息维持低水平一段时间,美股反弹之势迅即打回原形,可见纵使维持低息也不足以解困,对美元、美股之信心还是不强.非常时期,要以非常手段、非常措施改善美国经济前途,亦要以QE以外的措施配合才足以令市场回复信心,在此之前,港股怕且还未能摆脱一浪低于一浪走势.(012)

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中兴成本升, 增长料放缓 /余少文

中国内地股市回升,部份原因是有关部门吹风,指中国内地下半年货币政策会适当微调,虽然只会定向宽松,但已为A股带来支持.而更重要的是,人民币昨日再急升,人民银行连续两日大幅调高中间价,由1美元兑6.4335元人民币,在两日内升至6.3991元人民币,尤其人行昨日中间价开价已升破6.4元人民币,令市场揣测中国会将人民币波幅扩大.若然扩大波幅,有助中资股出现较大型的反弹.可惜近期公布中期业绩的中资股,表现令人失望.刚公布业绩的联华超市(0980.HK)盈利虽升20%至3.9亿元人民币,但毛利率只升0.3%.而昨日提及的腾讯,上半年毛利率跌3%,更令第二季盈利按季下跌.

至于中兴刚披露的业绩快报,也透露总体毛利率下跌3.69%,令第二季盈利较去年同期下跌17%至6.4亿元人民币.若然稍後派发业绩的内银股也出现这问题,小心即使有人民币升值概念,也未能阻止国指跌穿10,000点.中兴第二季业绩意外地差,导致按中国内地会计制度下的上半年盈利下跌12%至7.69亿元人民币,每股盈利0.27元人民币.业绩快报中解释,盈利倒退有两个原因,一是积极扩展其他国家和市场,增取市场份额,令网络产品毛利率下降.至于手机业务扩张,也出现毛利率下跌现象.二是去年软件产品增值税退税补贴收入仍未入帐,相关退税配套法规仍未公布时间表.尽管中兴积极发展海外市场,上半年海外市场收入占营业额比重55.7%,但人民币升值会否对中兴海外业务带来影响,有点担心.但是中兴去年已发展4G业务,随着4G可能明年推出商用服务,4G业务或可成为中兴未来增长的亮点,抵销成本上升等不利因素.

当然,4G最快也要明年才推出,中兴今年仍要靠现有业务.彭博综合证券商预测数字,料中兴今年盈利增长将放缓,由过去三年增长25%-47%不等放缓至15%,故股价未来一段时间仍有下调空间.(010)