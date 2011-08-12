〔港报财经评论〕大鳄博弈,散户逐浪难--信报8月12日

大鳄博弈, 散户逐浪难 /陆文

受上日停牌影响的7只股份复牌全线下跌,电讯股如中移动(0941.HK)与中国联通(0762.HK)均能逆市造好.但中国内地政策转变,受制限速令,高铁相关铁路股下跌,反之航空股全线上升,南航(1055.HK)升幅最佳.明年传调低保障房数量20%,令水泥建材股下跌,但对分配保障房细则尚未完善,避免利益输送及高铁事件重现,适度调低进度有利呢.全球投资市场缺乏信心下引发的风险着实不低,资金从股市抽走,是反映市场对各国政府没有解决财赤债困良方,而被视为百业之母的欧美银行,存在不少根本性的资本及信贷问题,结果是近年见不少大鳄对各国主权评级下调大做文章,标普调低美国评级至AA+,大鳄随即把矛头由希腊与意大利,转向欧盟龙头成员国的法国与德国,对法兴银行财政不稳及美银等个别银行攻击,相关谣传引发的市场震盪未因银行澄清告一段落,担心未来欧盟出现一间具影响力的银行出事引发另一宗雷曼事件,由于海外大鳄可透过颇多沽空活动图利,目前攻击欧洲金融机构几乎已成为大鳄提款的必杀着,这现象对投资者不利.

企债下跌被call孖展近期海外金融机构与企业受攻击,令不少过往借低息美元投资高息海外企业债券的香港大户,亦因债券价格下跌要沽港股套现补仓,在目前投资市场结构性投资工具颇多下,欧美股市大幅波动,除了令真正投资者却步,亦令短期入市风险有如赌大小呢.投资情绪虚怯,个股业绩表现影响有限,极其量在有惊喜下成为稍後资金”换马”对象.外围不明朗因素挥之不去,利丰(0494.HK)中期营业额升33%,但溢利下跌15%,每股盈利下跌21%,派息维持每股19港仙,表现优于预期,集团早前进行的收购及新三年业务发展令经营成本增加,但有关收购似乎过早,如可预期外围经济环境转弱下,应可争取更佳扩张效益.这间依赖欧美市场贸易为主的公司,在目前外围环境下,维持有反弹难上升.

港铁(0066.HK)中期纯利80.5亿港元,每股盈利1.39港元,投资物业重估相等每股0.76港元,物业发展利润14.45亿港元,增派中期息至每股0.25港元,由于物业发展在未来利润贡献扮演较重要角色,在香港楼市去向不明朗下,其他地产发展股也表现一般,惟其客运业务提供稳定收益,现价不过不失.(P26)

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不宜对欧罗太悲观 /苏子

前天欧罗兑美元以大阴烛低收,但昨天亚洲市只是微跌少许便已掉头回升,且较前天的收市价回升逾百点子.但到欧洲入市後,欧罗兑美元却可以抹去亚洲市所有升幅,并且更返回前天的1.4165收市价附近争持.市况如此波动难测,如非专业兼贴市的汇市炒家,相信极难在这种市况里取得理想的回报.但最近一周欧罗兑美元这种日升日跌的古怪走势,却担心汇价应已进入暴风雨前夕,汇价一旦结束最近一周如此异常的走势後,相信会出现较为明显的单边趋势市,幅度估计可以多于500点子以上.

由于前天市场炒作法国可能被评级机构下调评级,令汇市变得非常混乱,但欧罗兑美元并未因此趁势显着跌破本周初所造的1.4128低位并在之下波动,汇价在前天及昨天亚洲市分别低见1.4158及1.4120後便迅即止跌回稳,尤其是汇价在昨天亚洲市微破周初的1.4128低位,当触及1.4120低位便已获得承接,随後更自此低位强力反弹逾百点子至1.4277高位,留意此高位与20天SMA的1.4273阻力相若.欧罗兑美元已自上述高位回落逾百点子至1.4154低位,且看看昨晚美国市汇价会否顺利跌破本周初所造的1.4128低位,并进一步下试上周五的1.4053低位.如昨晚美国市欧罗兑美元可以稳守于1.4120/1.4130区域以上波动,最後收市时更成功收复昨天欧洲市早段的跌幅,更升至20天SMA阻力以上收市,相信汇价经过昨天如此的剧烈波动後,较大机会在今天进一步上升,甚至向上作出重大突破,从而结束最近一周如此异常的走势.

本周澳元、纽元、加元甚至英镑均出现一定的跌幅,但是最应该下跌的欧罗,却只是集中兑瑞郎出现明显的跌幅,至于兑美元的走势基本上全无方向可言.简言之,便是欧罗兑美元出现了应跌不跌的令人摸不着头脑走势.後市欧罗兑美元较大机会在市场避险情绪稍为回落环球股市回稳过来,使美元因欠缺避险资金支撑而回软的情况下,向上突破1.44/1.4430的重要阻力区、20天保历加通道的1.4505顶部阻力及上月27日所造的1.4536高位,随後朝着5月4日的1.4940高位迈进.短线而言,欧罗兑美元要明显跌破本月5日所造的1.4053低位收市,才有望顺应着市场的看淡情绪出现较大跌幅,否则暂不宜对欧罗兑美元太过悲观.(P30)