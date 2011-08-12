〔香港个股〕信德集团以3.5亿港元向新创建收购港澳客轮业务

路透香港8月12日电---从事运输、酒店消闲和房地产发展的信德集团(0242.HK)宣布,以3.5亿港元收购新创建(0659.HK)往来港澳的客轮业务.

公司的声明称,将收购新世界第一渡轮服务(澳门)有限公司及新渡轮海上客运(澳门)有限公司的全部股权.交易包括括转让高速客船,及澳门政府批给的港澳航线特许经营权.完成收购後,公司将维持新渡轮(澳门)现有服务、航班及员工,票价亦将不变.

信德集团透过旗下信德中旅船务投资以"喷射飞航"品牌,经营及管理往来珠三角区内重要口岸的跨境高速客运航线.航点包括香港、澳门、深圳福永、深圳蛇口及广州南沙港等.

信德集团为澳门"赌王"何鸿燊旗下的商业王国之一员,该股周五早盘开盘升1.85%,报4.4港元.(完)

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