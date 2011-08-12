〔香港数据〕第二季GDP按年增长放缓至5.1%,按季则跌0.5%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月12日电---香港政府周五公布,今年第二季度本地生产总值(GDP)按年增长放缓至5.1%;按季则下跌0.5%,主要反映货物贸易放缓和第一季的比较基数十分高.
署理政府经济顾问欧锡熊表示,考虑到上半年GDP按年实质强劲扩张6.3%,只要外围环境没有重大逆转,即使下半年增长步伐可能会略为减慢,经济在2011年应可达到5-6%的原先预测.
经修订後,香港第一季的GDP为增长7.5%.
通胀压力在第二季升温,撇除政府纾困措施的效应,基本消费物价通胀率(CPI)从第一季的3.7%升至第二季的5.0%.食品价格和私人住屋租金上升仍然是主要因素.
政府预期,通胀可能会在未来数月进一步攀升,然後才见顶.CPI的走势到目前为止仍大致符合预期,因此仍维持今年整体和基本消费物价通胀率预测维持不变,分别为5.4%和5.5%.(完)
浏览香港经济相关新闻,请点选[HK-ECI-CMN]
参看相关细节,可点选网址:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选