〔香港数据〕第二季GDP按年增长放缓至5.1%,按季则跌0.5%

路透香港8月12日电---香港政府周五公布,今年第二季度本地生产总值(GDP)按年增长放缓至5.1%;按季则下跌0.5%,主要反映货物贸易放缓和第一季的比较基数十分高.

署理政府经济顾问欧锡熊表示,考虑到上半年GDP按年实质强劲扩张6.3%,只要外围环境没有重大逆转,即使下半年增长步伐可能会略为减慢,经济在2011年应可达到5-6%的原先预测.

经修订後,香港第一季的GDP为增长7.5%.

通胀压力在第二季升温,撇除政府纾困措施的效应,基本消费物价通胀率(CPI)从第一季的3.7%升至第二季的5.0%.食品价格和私人住屋租金上升仍然是主要因素.

政府预期,通胀可能会在未来数月进一步攀升,然後才见顶.CPI的走势到目前为止仍大致符合预期,因此仍维持今年整体和基本消费物价通胀率预测维持不变,分别为5.4%和5.5%.(完)

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