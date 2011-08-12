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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 16:43 BJT

〔表格〕香港电讯盈科上半年净利为8.24亿港元,按年升8%

路透香港8月12日电---香港电讯盈科有限公司(0008.HK)周五宣布,截至2011年6月30日为止的六个月业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股基本盈利(元) 0.1133 0.1130

每股股息(元) 0.053 0.051

净利 824 765

营业额 12,186 11,802

截止过户日期 9月16日至21日

发放股息日期 10月7日

注:电讯盈科主要从事固网及流动电讯、互联网接驳、多媒体及收费电视服务,并持有盈科大衍地产发展(0432.HK)大部分股权.(完)

浏览电讯盈科其他新闻,请点选[0008.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)

--记者 黄运涛; 审校 乔艳红

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