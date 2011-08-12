〔表格〕香港电讯盈科上半年净利为8.24亿港元,按年升8%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月12日电---香港电讯盈科有限公司(0008.HK)周五宣布,截至2011年6月30日为止的六个月业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股基本盈利(元) 0.1133 0.1130
每股股息(元) 0.053 0.051
净利 824 765
营业额 12,186 11,802
截止过户日期 9月16日至21日
发放股息日期 10月7日
注:电讯盈科主要从事固网及流动电讯、互联网接驳、多媒体及收费电视服务,并持有盈科大衍地产发展(0432.HK)大部分股权.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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