〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金录得纪录第三大资金流出,为77亿美元--花旗

路透香港8月12日电---投资银行花旗周五发布报告称,截至本周三的一周内,新兴市场股票基金录得有史以来第三大单周资金流出,为77亿美元,占资产管理总额的1.1%.

报告称,所有地区本周都遭遇资金流出.CEEMEA(中欧、东欧、中东和非洲区域)资金流出量为9.4亿美元,拉丁美洲为6.93亿美元,亚洲除日本为29亿美元.

今年以来,新兴市场股票累计录得140亿美元资金净流出,高峰时期的流出量达到210亿美元.

报告并指出,只有马来西亚和印度在今年上半年录得资金流入.

报告还提到,基金经理总体来说需要提高现金持有量以应对新的赎回.亚洲除日本基金6月现金比重为2%,低于其2.5%的长期平均水平.在全球金融危机和技术泡沫时期,现金比重曾分别高达4.6%和6%.(完)