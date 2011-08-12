〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金录得纪录第三大资金流出,为77亿美元--花旗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月12日电---投资银行花旗周五发布报告称,截至本周三的一周内,新兴市场股票基金录得有史以来第三大单周资金流出,为77亿美元,占资产管理总额的1.1%.
报告称,所有地区本周都遭遇资金流出.CEEMEA(中欧、东欧、中东和非洲区域)资金流出量为9.4亿美元,拉丁美洲为6.93亿美元,亚洲除日本为29亿美元.
今年以来,新兴市场股票累计录得140亿美元资金净流出,高峰时期的流出量达到210亿美元.
报告并指出,只有马来西亚和印度在今年上半年录得资金流入.
报告还提到,基金经理总体来说需要提高现金持有量以应对新的赎回.亚洲除日本基金6月现金比重为2%,低于其2.5%的长期平均水平.在全球金融危机和技术泡沫时期,现金比重曾分别高达4.6%和6%.(完)
--记者 陈敏; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。