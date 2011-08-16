〔中港股业绩〕中煤能源上半年净利按年升8%,优于市场预期

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透香港8月16日电---中国第二大煤炭生产商--中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)周二公布,今年上半年净利按年增长8%,优于市场预期.
该公司的公告显示,按照国际会计准则,今年首六个月的净利为55.98亿元人民币,去年同期经重列净利则为51.95亿元.根据汤森路透综合三名分析师预测,该公司上半年净利均值为51.7亿元.
而按中国会计准则,中煤能源中期净利同比增长12%至49.88亿元;每股收益为0.38元.
业绩公布前,中煤能源H股微涨0.32%,收报9.39港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国