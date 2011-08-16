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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 18:18 BJT

〔中港股业绩〕中煤能源上半年净利按年升8%,优于市场预期

路透香港8月16日电---中国第二大煤炭生产商--中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)周二公布,今年上半年净利按年增长8%,优于市场预期.

该公司的公告显示,按照国际会计准则,今年首六个月的净利为55.98亿元人民币,去年同期经重列净利则为51.95亿元.根据汤森路透综合三名分析师预测,该公司上半年净利均值为51.7亿元.

而按中国会计准则,中煤能源中期净利同比增长12%至49.88亿元;每股收益为0.38元.

业绩公布前,中煤能源H股微涨0.32%,收报9.39港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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