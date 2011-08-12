〔香港热股〕利丰早盘大涨至一周半高点,中期净利符合预期带动技术反弹

路透香港8月12日电--环球消费品出口及物流集团--香港利丰(0494.HK)周五早盘大涨至一周半高点.继昨日公布上半年净利基本符合预期後,配合着美股反弹,今年来几近腰斩的股价也技术性走高.

本地时间上午11:40时,利丰上扬6.67%至12.8港元,稍早最高涨逾8%至13港元,涨幅优于大盘恒生指数.HSI的0.91%,但该股今年以来累计跌幅仍逾40%.利丰本周二跌至10.82港元,为2009年7月14日以来最低.

丰盛金融资产管理董事黄国英说,"利丰股价疲软已有很长一段时间,业绩报告带来一些买进兴趣."

然而,分析师表示,尽管利丰释出下半年成本可望下降的讯息,但该公司主要营收来自于目前景气动荡的欧美地区,下半年获利要大幅增长困难度不可谓之不高,目前股价以跌深反弹视之.

大华继显分析师Ken Lee说,"美国及欧洲宏观经济前景不明,且成本压力仍高,我们对利丰下半年获利能完成全年目标的70%感到怀疑."

他表示,利丰在分析员会议上指出,今年上半年与下半年净利占全年目标为30%/70%,过去几年为40/60.

大华继显将利丰目标价由12.30港元,下调至8港元,降幅33.3%.

而星展唯高达则是表示,利丰业绩与该公司预测相符,但优于市场预期.下半在季节性因素以及棉花、石油价格回跌下,获利可望有些改善,但对公司看法仍保守,下调利丰目标价至15%,维持"买进"评级.

利丰上日公布2011年上半年净利按年衰退15%2.36亿美元,为逾两年来首见半年净利下降,因营运成本大增所致;不过,利丰管理层强调下半年将致力于控制成本,整合已收购的公司,毛利率可望逐步改善,公司稍早订定的2013年达成核心经营溢利15亿美元的"三年计划"不变.[ID:nCN1893841](完)

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