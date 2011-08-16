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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 12:16 BJT

〔表格〕香港中电控股上半年净利按年下跌2%,为58亿港元

路透香港8月16日电---中电控股有限公司(0002.HK)周二公布,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(港元) 2.41 2.46

第二期中期股息(港元) 0.52 0.52

净利 5,800 5,921

营业额 40,245 27,618

截止过户日期 9月6日

发放股息日期 9月15日

注:中电控股为香港发电及供电商.(完)

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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