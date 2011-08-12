〔香港房地产〕股市急挫及政府底价卖地,料楼价将调整5-10%--中原地产

路透香港8月12日电---中原地产公布最近的中原城市领先指数(CCL)按周上升0.42%;但环球股市急挫及稍早政府以底价卖地的影响要在下周初的指数才反映,料指数调整幅度约5-10%.

中原地产研究部联席董事黄良升指出,8月5日环球股市急挫及8月9日政府以底价售出九肚山土地对楼价的影响,有待三周後(9月2日)公布的CCL才开始反映.

但他称,近四个多月以来CCL持续在高位反覆,且美国宣布长期维持低息,预期会冲淡港股大跌及底价卖地的不利消息,本地楼市仍然乐观,估计CCL调整幅度约5至10%.现时楼市处于牛市阶段,楼价只会出现调整,并不会转势大跌.

周五公布的CCL报99.53点,上周为99.11点.

最新的指数是根据于8月1至7日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有逾九成的交易是在7月18至24日签临时买卖合约.

CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.

以下为CCL过去12周的表现:

日期 CCL指数

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8/7 99.53

7/31 99.11

7/24 99.00

7/17 99.08

7/10 98.89

7/3 100.29

6/26 99.23

6/19 98.73

6/12 99.70

6/5 100.72

5/29 99.43

5/22 98.16 (完)

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