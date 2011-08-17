〔路透专访〕香港希慎兴业旗下写字楼租务未受外围经济不明影响--CEO

* 旗下写字楼续租租金较08年高峰仍提高

* 保守估计最短五年可回收重建铜锣湾项目建筑成本

* 冀与同行联手塑造铜锣湾区购物环境

记者 梁慧仪

路透香港8月17日电---尽管欧美经济前景不明朗,而香港经济亦有减速迹象,但香港物业投资公司--希慎兴业(0014.HK)不担心这些因素会对集团旗下的写字楼出租物业构成影响,并预期今年的续租租金较08年的高峰期仍有所提高.

香港第二季的本地生产总值(GDP)按季下跌0.5%,虽然政府仍维持全年5-6%的GDP增长,但一些经济分析师则认为政府的看法过于乐观,加上在通胀持续升温下,明年香港或有可能出现滞胀.此外,欧美国家仍然受到债务危机的困扰,为全球经济前景蒙上阴影.

希慎行政总裁严磊辉接受路透访问时表示,不担心外围经济因素会对集团旗下的写字楼出租物业构成影响.

"我们签的租约都是3-4年的长期租约,短期的经济波动影响不会太大."他说.

"大型国际银行可能调整业务策略,选择重点市场发展,而跨国企业均看重'中国-香港'这个大市场,它们在香港的业务发展反而会加快."严磊辉称.

他表示,以集团旗下"利园"写字楼为例,今年续租的大多为在2008年的高峰时签订的,现时续租较上一租期租金为高.由于各租客的签订租约时间不一,楼层不同也会影响租金升幅,但总的而言是有正面提升.

**料5-6年收回重建希慎广场成本**

希慎是香港少数的纯收租股之一,在铜锣湾这个香港最繁华的商业购物区拥有多项投资物业,总面积约400万平方尺,是区内最大商用物业业主.

该公司正重建的大型购物商场及写字楼综合项目"希慎广场",座落于铜锣湾最繁华的大街上,将于明年中正式开幕.

严磊辉表示,该项目的建筑费约25亿港元,虽然期间各项成本及工资俱上涨,但并未有出现超支情况.他指出,保守估计,可望于开业後5-6年内悉数收回建筑成本.

严磊辉表示,目前希慎广场的商场部份已租出六成面积,并已锁定数家知名的零售品牌进驻,其馀楼面料于明年2-3月全数租出.而15层的写字楼,有三分之一面积已获承租.

此前有本地媒体报导,久闻楼梯响的台湾诚品书店落实进驻希慎广场,作为其首度登陆香港的旗舰店.

**塑造铜锣湾购物区新面貌**

对此,严磊辉不作评论,指公司与租户均有保密协议.但他表示,希慎广场的目标是是引入香港尚未有的新品牌,或只有很少分店的品牌进驻,并希望能与同区的主要大型购物点如九龙仓(0004.HK)旗下的时代广场及利福国际(1212.HK)旗下的崇光百货进行互补,塑造为档次较高,以及本地人首选的购物环境.

希慎上周公布上半年业绩,期内撇除物业重估的核心盈利按年增长近14%,为6.63亿港元;写字楼和商铺的出租率均达95%.

今年以来,希慎的股价累计下滑逾9%,优于同期大盘恒生指数.HSI约12%的跌幅.同期其他收租股,如恒隆地产(0101.HK)和九龙仓分别下滑逾26%及13%.

第一太平戴维斯的报告称,零售租赁市场继续朝业主有利的方向发展,不少租约期满或租的商户,均面临租金大幅上涨25-50%的压力.第二季优质街铺的整体租金上升8.3%,主要购物中心的整体租金期内增幅亦达6%.

上半年访港旅客人次按年增加14.7%,至逾1,933万,创历来新高,受惠内地内地个人游政策及经济持续向上.[ID:nCH0070189]而6月份零售业总销货值按年升28.8%,达313亿港元,受惠于本地消费需求和旅客消费畅旺.[ID:nCH0070909](完)