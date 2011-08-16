〔表格〕中国民生银行上半年净利按年升57%,优于市场预期

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透香港8月16日电---中国民生银行股份有限公司(1988.HK)(600016.SS)周二公布,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股盈利(元) 0.52 0.33
中期股息(元) 无 无
净利 13,918 8,866
净利息收入 29,545 21,165
注:民生银行是中国第七大银行.根据汤森路透综合七名分析师的预测,上半年净利均值为128亿元人民币.(完)
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(here)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国