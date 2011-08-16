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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 18:50 BJT

〔表格〕中国民生银行上半年净利按年升57%,优于市场预期

路透香港8月16日电---中国民生银行股份有限公司(1988.HK)(600016.SS)周二公布,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 0.52 0.33

中期股息(元) 无 无

净利 13,918 8,866

净利息收入 29,545 21,165

注:民生银行是中国第七大银行.根据汤森路透综合七名分析师的预测,上半年净利均值为128亿元人民币.(完)

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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