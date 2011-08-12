〔香港股市〕恒生指数收高,本周共跌6.33%为连续第三周周线下跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月12日电---香港股市周五小幅收高,投资者追捧中国消费类股,以此对冲全球经济成长返回的前景;恒指本周创下6.33%的单周跌幅.
香港恒生指数.HSI收盘上涨0.13%至19,620.01点,恒生国企指数.HSCE收低0.48%至10,452.6点,本周下跌8.59%至10,452.6点,为2009年11月以来单周最大跌幅.
中国股市沪综指周五收高0.5%至2,593.2点,本周下挫1.3%,为连续第四周录得单周下跌,但表现相对胜过香港和其他亚洲股市.(完)
--编译 洪曦;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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