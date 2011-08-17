〔中港股业绩〕中国平安保险上半年净利按年升33%,符合市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月17日电---按市值计为全球第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周三公布,今年上半年净利按年上升33%,符合市场预期,主要受银行和财产保险业务带动.
中国平安的公告显示,今年首六个月净利为127.57亿元人民币,去年同期为96.11亿元人民币.汤森路透综合五名分析师预测为净利123亿元人民币.期内每股盈利1.67元人民币,拟派发中期股息每股0.15元人民币.
展望下半年,公司表示,"国家宏观政策的变化调整、外部投资环境波动加剧和内部经营成本不断上升,对下半年的利润带来较大压力."
平保的A股及H股今早停牌,以待刊发股价敏感消息.据路透引述消息人士称,平保拟认购其子公司深圳发展银行(000001.SZ)定向增发的股份,涉资可能高至200亿元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯/张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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