〔香港个股〕中移动将成立财务公司,注册资本50亿元人民币--公告

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月12日电---全球最大的移动通讯公司--中国移动(0941.HK)周五称,其全资附属公司"北京移动"已与中国移动通信集团共同成立中移动财务公司,注册资本拟定为50亿元人民币.
中国移动发布在港交所的公告称,北京移动出资额占比为92%(46亿元),其馀8%(5亿元)由中移动集团出资.
公告称,中移动财务将主要从事提供财务管理服务.
中国移动集团是香港上市的中国移动的母公司.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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