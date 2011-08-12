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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 17:55 BJT

〔香港个股〕中移动将成立财务公司,注册资本50亿元人民币--公告

路透香港8月12日电---全球最大的移动通讯公司--中国移动(0941.HK)周五称,其全资附属公司"北京移动"已与中国移动通信集团共同成立中移动财务公司,注册资本拟定为50亿元人民币.

中国移动发布在港交所的公告称,北京移动出资额占比为92%(46亿元),其馀8%(5亿元)由中移动集团出资.

公告称,中移动财务将主要从事提供财务管理服务.

中国移动集团是香港上市的中国移动的母公司.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)

--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯

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