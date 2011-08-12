〔香港数据〕政府预计通胀将继续攀升,全年经济增长应能达预测(更新版)

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* 通胀未来几个月仍将继续攀升

* 全年GDP增长可达预测的5-6%

* 对欧美经济走势表示忧虑

路透香港8月12日电---香港政府周五表示,短期内香港将要继续面对较高的外围价格压力,未来数月通胀仍将继续攀升;下半年经济增长步伐可能会略为减慢,但全年仍可维持在5-6%的预测水平.

香港政府并对欧美经济的前景表示了忧虑.指出美国脆弱的经济复苏和财政状况,以及欧元区主权债务问题阴霾未散,依然是笼罩全球经济前景的主要下行风险因素.

"CPI的走势到目前为止仍大致符合预期,因此仍维持今年整体和基本消费物价通胀率预测维持不变,分别为5.4%和5.5%."政府在新闻通告中指出.

通胀压力在第二季升温,撇除政府纾困措施的效应,基本消费物价通胀率(CPI)从第一季的3.7%升至第二季的5.0%.食品价格和私人住屋租金上升仍然是主要因素.

香港政府并公布,今年第二季度本地生产总值(GDP)按年增长放缓至5.1%;按季则下跌0.5%,主要反映货物贸易放缓和第一季的比较基数十分高.

经修订後,香港第一季的GDP为增长7.5%.

**资产市场**

报告回顾了相关资产市场的走势.指出股票市场在第二季跟随其他主要海外市场出现较大波动.恒生指数.HSI在六月最後一个交易日收报22,398点,较今年三月底及2010年年底的水平分别下跌4.8%及2.8%.

住宅物业市场在第二季表现参差.整体住宅价格在今年3-6月期间进一步上升4%,今年上半年的累计升幅为14%.不过,第二季的住宅物业成交宗数较上一季下跌9%,这是因为银行收紧按揭贷款条款,政府推出进一步稳定楼市措施,以及外围环境的不明朗因素增加,令准住宅买家态度转趋审慎.

同时,住宅租金亦进一步上升,第二季的升幅为4%,而写字楼及铺位租金的升幅则更快,分别为5%及6%.(完)

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