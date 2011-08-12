〔香港股市〕恒生国企指数换入中联重科及潍柴动力,剔除鞍钢和富力地产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月12日电---恒生指数有限公司周五公布,加入中联重科(1157.HK)和潍柴动力(2338.HK)为恒生中国企业指数.HSCE成分股,自9月5日起生效.
恒指公司并将鞍钢股份(0347.HK)和富力地产(2777.HK)剔除出国企指数;此次变动後,国企指数成分股数目维持在40只.
同时,恒指公司将远东宏信(3360.HK)加入为恒生香港中资企业指数.HSCC成分股,取代被剔除的中国黄金国际(2099.HK).
此外,恒指公司亦公布以人民币为计价货币之股份加入指数的候选资格.(完)
--记者 雷美珍; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。