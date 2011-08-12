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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 19:17 BJT

〔香港股市〕恒生国企指数换入中联重科及潍柴动力,剔除鞍钢和富力地产

路透香港8月12日电---恒生指数有限公司周五公布,加入中联重科(1157.HK)和潍柴动力(2338.HK)为恒生中国企业指数.HSCE成分股,自9月5日起生效.

恒指公司并将鞍钢股份(0347.HK)和富力地产(2777.HK)剔除出国企指数;此次变动後,国企指数成分股数目维持在40只.

同时,恒指公司将远东宏信(3360.HK)加入为恒生香港中资企业指数.HSCC成分股,取代被剔除的中国黄金国际(2099.HK).

此外,恒指公司亦公布以人民币为计价货币之股份加入指数的候选资格.(完)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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