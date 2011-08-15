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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 08:12 BJT

《香港报摘》--信报8月15日

* 头版头条:

--香港九肚山地皮上周以底价售出,卖地成绩远逊预期,二手市场霎时人心惶惶,劈价减价成风.过去两天为卖地後首个周末,情况仍然持续,易手单位均出现一定比例减幅,挞订个案更非罕见.

* 其他:

--中国国务院副总理李克强周二将来香港访问三日,消息指,今次随同李克强来港的代表团规格极高,包括国家发改委主任张平、商务部部长陈德铭、人民银行行长周小川等多位经济及金融方面的高层官员.今次李克强访港有两个主要目的,一是支持香港发展人民币离岸中心的业务,二是支持香港应对新一轮的国际金融危机.

--本周三中国财政部在港发行200亿元人民币国债,作为安排行的交银(601328.SS)(3328.HK)香港分行环球金融市场部总经理张卫中透露,该行在过去一周接触机构投资者,已有主权基金表达投资意向.他预期,外围经济波动之下,下半年香港人民币债券发行或将放缓,全年达不到1,000亿元的预测值.

--据市场消息人士透露,早期曾表示有意来港挂牌的荷兰保险金融巨头ING集团ING.AS,近日刚完成投资银行面试阶段,正式踏出其上市之路的第一步,料两年内在港上市.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 丁淑琴

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