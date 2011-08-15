《香港报摘》--信报8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--香港九肚山地皮上周以底价售出,卖地成绩远逊预期,二手市场霎时人心惶惶,劈价减价成风.过去两天为卖地後首个周末,情况仍然持续,易手单位均出现一定比例减幅,挞订个案更非罕见.
* 其他:
--中国国务院副总理李克强周二将来香港访问三日,消息指,今次随同李克强来港的代表团规格极高,包括国家发改委主任张平、商务部部长陈德铭、人民银行行长周小川等多位经济及金融方面的高层官员.今次李克强访港有两个主要目的,一是支持香港发展人民币离岸中心的业务,二是支持香港应对新一轮的国际金融危机.
--本周三中国财政部在港发行200亿元人民币国债,作为安排行的交银(601328.SS)(3328.HK)香港分行环球金融市场部总经理张卫中透露,该行在过去一周接触机构投资者,已有主权基金表达投资意向.他预期,外围经济波动之下,下半年香港人民币债券发行或将放缓,全年达不到1,000亿元的预测值.
--据市场消息人士透露,早期曾表示有意来港挂牌的荷兰保险金融巨头ING集团ING.AS,近日刚完成投资银行面试阶段,正式踏出其上市之路的第一步,料两年内在港上市.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 丁淑琴
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。