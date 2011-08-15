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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 08:09 BJT

《香港报摘》--经济日报8月15日

* 要闻版头条:

--市场忧虑欧美债务危机及经济重陷衰退,令美股上周如过山车般大上大落及连跌三周後,本周能否扭转颓势,须视美国经济数据与欧洲决策者能否成功遏止债务危机扩散.

* 其他:

--财政司司长曾俊华撰文指,联系汇率制度是本港金融和货币稳定的基石,港府无意改变.而且港元若改与一揽子货币挂钩,反而会失去透明度和运作简单等优点.他又强调,联系汇率与通胀并没有简单直接关系.

--尽管欧美经济危机令市场关注本港贷款需求下降,但本地银行以高息吸纳港元存款的趋势未有改变,最新加入战团的恒生银行(0011.HK)昨公布推出每季派息的港元存款证产品,最高年利率为2.2厘.银行界人士相信,港元存款利率仍有上升空间.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 林高丽

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