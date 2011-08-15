《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透香港8月15日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.793港元HKD=)
在经历了记忆中震荡最为剧烈的一周後,美国股市周五收涨,可能暗示最严重的抛售已经结束.
道琼工业指数.DJI收涨125.71点,或1.13%,报11,269.02;标准普尔500指数.SPX收升6.17点,或0.53%,报1,178.81点.Nasdaq指数.IXIC上扬15.30点,或0.61%,报2,507.98点.[ID:nCN1897451]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 186.140 -1.29 78335 14.506 2.01
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 17.650 -2.70 124712 5.502 1.32
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.160 0.33 392873 75.062 1.50
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.490 3.25 220749 22.595 1.78
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 122.700 -0.78 98632 9.562 2.16
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 85.120 -1.83 89698 6.633 1.58
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.520 0.95 1609374 69.389 3.33
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.310 -0.56 25498 4.700 1.51
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.330 -0.87 1006902 14.285 3.36
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 30.840 0.52 93149 24.034 2.71
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.040 -1.27 66685 3.320 0.60
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 33.230 1.37 19232 5.179 1.35
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 24.130 2.94 3030 1.880 -49.45
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.410 -3.21 28918 0.376 1.52
--整理 陈敏
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。