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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 08:08 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月15日

路透香港8月15日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.793港元HKD=)

在经历了记忆中震荡最为剧烈的一周後,美国股市周五收涨,可能暗示最严重的抛售已经结束.

道琼工业指数.DJI收涨125.71点,或1.13%,报11,269.02;标准普尔500指数.SPX收升6.17点,或0.53%,报1,178.81点.Nasdaq指数.IXIC上扬15.30点,或0.61%,报2,507.98点.[ID:nCN1897451]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 186.140 -1.29 78335 14.506 2.01

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 17.650 -2.70 124712 5.502 1.32

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.160 0.33 392873 75.062 1.50

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.490 3.25 220749 22.595 1.78

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 122.700 -0.78 98632 9.562 2.16

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 85.120 -1.83 89698 6.633 1.58

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.520 0.95 1609374 69.389 3.33

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.310 -0.56 25498 4.700 1.51

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.330 -0.87 1006902 14.285 3.36

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 30.840 0.52 93149 24.034 2.71

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.040 -1.27 66685 3.320 0.60

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 33.230 1.37 19232 5.179 1.35

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 24.130 2.94 3030 1.880 -49.45

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.410 -3.21 28918 0.376 1.52

--整理 陈敏

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