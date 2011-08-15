《香港重要政经日程》--8月15日-8月18日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
=====================今日香港主要政经消息===========================
8月15日(周一)
--11:30 重庆农村商业银行(3618.HK)上半年业绩新闻会.
-- 安徽海螺水泥(0914.HK)公布上半年业绩.
-- 世纪建业(0079.HK)公布上半年业绩.
-- 东岳集团(0189.HK)公布上半年业绩.
-- 亨亚(0428.HK)公布上半年业绩.
======================近期重要政经行事历============================
8月16日(周二)
-- 中煤能源(1898.HK)公布上半年业绩.
-- 民生银行(1988.HK)公布上半年业绩.
-- 中海发展(1138.HK)公布上半年业绩.
-- 中电控股(0002.HK)公布上半年业绩.
-- 碧桂园(2007.HK)公布上半年业绩.
8月17日(周三)
--15:00 中煤能源(1898.HK)上半年业绩新闻会.
-- 联想集团(0992.HK)公布一季度业绩.
-- 平安保险(2318.HK)公布上半年业绩.
-- 瑞安房地产(0272.HK)公布上半年业绩.
*8月18日(周四)
--16:30 公布2011年5-7月失业率数据.
-- 交通银行(3328.HK)公布上半年业绩.
-- 汇源果汁(1886.HK)公布上半年业绩.
-- 中国移动(0941.HK)公布上半年业绩.
-- 联想集团(0992.HK)公布一季度业绩.
-- 群星纸业(3868.HK)公布上半年业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。