《香港报摘》--其他报纸重要消息8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 明报
--新世界中国0917.HK旗下全资附属新世界酒店集团主席郑志雯表示,计画五年内投资86亿港元于扩展酒店网络,而于今年7月完成收购的Rosewood Hotels & Resorts会成为集团最高级豪华品牌,计画五年内使其酒店数翻一倍至40间.(B03)
--恒生银行(0011.HK)推出为期一年的大额港元可赎回存款证,票面利率最高2.2厘,入场门槛100万港元,每季派息一次,票面利率每季递增.(B03)
* 星岛日报
--香港财政司司长曾俊华透过网志重申,"政府无意亦看不到有需要对联系汇率作出任何的改变",强调联系汇率制度一直行之有效,是本港金融和货币稳定的重要基石.(A16)
--据了解,香港交易所(0388.HK)已把上周"披露易"系统遭"黑客"入侵事故的初步资料交予证监会,期望本周可完成详尽报告,并向证监会及立法会提交.立法会财经事务委员会稍後亦会召开特别会议跟进.(B13)
--交通银行(3328.HK)管理层指,支持香港发展成为离岸人民币中心,已写入国家"十二五规划",财政部会全力落实,相信今後每年财务部都会来港发行国债,以及增加发债品种.(B12)
* 苹果日报
--消息人士透露,香港与日本政府较早前签订新的航权协议,本港航空公司于2013年夏季起,可以无限制直航东京成田机场,国泰航空(0293.HK)将会受惠. (B07)
--招金矿业(1818.HK)公布,上半年纯利按年增长28.32%至7.2亿元人民币,期内收入增长49.16%至25亿元人民币. (B05)
* 东方日报
--雨润(1068.HK)就内地媒体有关报导发表澄清通告,指由开始建设至工厂正式投产,一般需要时间2至3年,集团并非"圈而不宰",又说拥有的土地均依合法方式取得,没从事房地产开发.(B04)
--有消息透露,就增设期指夜市建议,港交所已获董事局原则上同意,最快或下月刊发谘询总结,有机会明年下半年推出,而一直强烈反对期指加时的证券及期货专业总会表示会"反抗到底".(B04)
* 文汇报
--香港国际机场公布,7月客货运及飞机起降量数据,其中客运量及飞机起降量同创单月新高,前者升5.7%至500万人次,後者增8.1%至28,880架次,惟货运量继续表现疲弱,同比下跌6.1%至341,000公吨.(B02)
* 大公报
--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)亚太区业务策略及经济顾问梁兆基在电台节目中表示,欧美经济现况远逊金融海啸时期,料拖累本港第三、四季出口表现.他估计,本港今年经济增长约5%至6%,下半年表现不及上半年,明年增幅更不足5%.(B01)
--华润水泥(1313.HK)公布,截止6月底止中期业绩,录得纯利20.5亿港元,按年大增2.37倍.(B02)(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍/张嫣; 审校 陈敏/丁淑琴
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。