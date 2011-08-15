《香港报摘》--其他报纸重要消息8月15日

* 明报

--新世界中国0917.HK旗下全资附属新世界酒店集团主席郑志雯表示,计画五年内投资86亿港元于扩展酒店网络,而于今年7月完成收购的Rosewood Hotels & Resorts会成为集团最高级豪华品牌,计画五年内使其酒店数翻一倍至40间.(B03)

--恒生银行(0011.HK)推出为期一年的大额港元可赎回存款证,票面利率最高2.2厘,入场门槛100万港元,每季派息一次,票面利率每季递增.(B03)

* 星岛日报

--香港财政司司长曾俊华透过网志重申,"政府无意亦看不到有需要对联系汇率作出任何的改变",强调联系汇率制度一直行之有效,是本港金融和货币稳定的重要基石.(A16)

--据了解,香港交易所(0388.HK)已把上周"披露易"系统遭"黑客"入侵事故的初步资料交予证监会,期望本周可完成详尽报告,并向证监会及立法会提交.立法会财经事务委员会稍後亦会召开特别会议跟进.(B13)

--交通银行(3328.HK)管理层指,支持香港发展成为离岸人民币中心,已写入国家"十二五规划",财政部会全力落实,相信今後每年财务部都会来港发行国债,以及增加发债品种.(B12)

* 苹果日报

--消息人士透露,香港与日本政府较早前签订新的航权协议,本港航空公司于2013年夏季起,可以无限制直航东京成田机场,国泰航空(0293.HK)将会受惠. (B07)

--招金矿业(1818.HK)公布,上半年纯利按年增长28.32%至7.2亿元人民币,期内收入增长49.16%至25亿元人民币. (B05)

* 东方日报

--雨润(1068.HK)就内地媒体有关报导发表澄清通告,指由开始建设至工厂正式投产,一般需要时间2至3年,集团并非"圈而不宰",又说拥有的土地均依合法方式取得,没从事房地产开发.(B04)

--有消息透露,就增设期指夜市建议,港交所已获董事局原则上同意,最快或下月刊发谘询总结,有机会明年下半年推出,而一直强烈反对期指加时的证券及期货专业总会表示会"反抗到底".(B04)

* 文汇报

--香港国际机场公布,7月客货运及飞机起降量数据,其中客运量及飞机起降量同创单月新高,前者升5.7%至500万人次,後者增8.1%至28,880架次,惟货运量继续表现疲弱,同比下跌6.1%至341,000公吨.(B02)

* 大公报

--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)亚太区业务策略及经济顾问梁兆基在电台节目中表示,欧美经济现况远逊金融海啸时期,料拖累本港第三、四季出口表现.他估计,本港今年经济增长约5%至6%,下半年表现不及上半年,明年增幅更不足5%.(B01)

--华润水泥(1313.HK)公布,截止6月底止中期业绩,录得纯利20.5亿港元,按年大增2.37倍.(B02)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.