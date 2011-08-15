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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 08:51 BJT

〔表格〕中国招金矿业2011年度中期净利升28.32%,为7.2亿元人民币

路透香港8月15日电---中国招金矿业股份有限公司(1818.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百元人民币为单位):

　 　　　　 　 2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 　 0.25 0.19

净利 720.13 561.19

营业额　 2,499.76 1,675.86

注:招金矿业从事开采、加工铁矿石、冶炼及销售黄金及其他金属产品.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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