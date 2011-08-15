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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 08:54 BJT

〔表格〕中国财险中期净利按年升97%至52.88亿元人民币

路透香港8月15日电---中国人民财产保险股份有限公司(2328.HK)公布,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 0.475 0.241

中期股息(元) 0.225 无

净利 5,288 2,686

营业额 91,444 81,628

注:中国财险为中国最大的财产保险公司.根据汤森路透综合五名分析师预测,上半年净利为43亿元人民币.(完)

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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