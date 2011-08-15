〔香港个股〕味千中国对误用数据致歉,股票今日起恢复交易

路透香港8月15日电---停牌六天的食品连锁业者味千中国(0538.HK)继说明其汤底制造流程以及为钙含量表述不准确致歉後,股票自今日9点30分起恢复买卖.

标榜汤底由猪骨熬制成并含有大量钙的味千拉面,7月下旬以来陆续遭到媒体报导其汤头为浓缩用料以及过往曾因面料添加剂而遭罚等事件,引发公众对其食品安全有所疑虑,股价也随之大跌.公司後于8月5日宣布股票当天上午9点30分起暂停买卖.[ID:nCH0071809]

停牌前味千股价大跌8.7%至10.50港元,较7月下旬高点已跌逾四成.

味千上周五深夜在联交所发布公告,重新说明汤底原料及制造过程以及添加物遭罚款等事件,并为误用中国农业大学营养成分评价报告,引发误解而致歉.

分析师表示,味千中国一连串关于食品成份的事件,已引发消费者疑虑,预计短期内营收将大受影响,部份投行已下修今年获利估计.不过,目前味千仅止于信心问题,一旦升高为食品安全议题,料将引发股价进一步下挫.

味千在公告中表明,目前并没有收到各监管机构就有关食品安全部分提出书面的质疑.若有相关重大事宜将会按规定进行公告.在此事件後,味千也允诺将着手稽核公司内部管理流程,确保高标准的产品.

味千先前曾发布澄清公告指出,面料添加剂"山梨糖醇"是根据日本特许经营商提供的配方使用,虽在2009年5月遭中国机构罚款并停止使用,但在2010年1月中国机构已允许面料添加山梨糖醇.(完)

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