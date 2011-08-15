〔港报社评〕租金飙贫难立锥,增公屋纾困--经济日报8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
约500名市民昨游行要求复建居屋、增建公屋.港府正考虑是否复建居屋,但更根本房屋问题是公屋不足,尤其租金飙升令近期小面积住房、”棺材房”、寮屋等问题曝光,香港再现第三世界居住环境,埋下社会不稳炸弹.
寮屋蜗居,公屋规划失当.在中央官员开声关注下,港府正积极考虑重建居屋,10月施政报告将有决定.本来公屋是有效安全网,惟在公屋兴建量连年减少、私楼租金飙升下,此安全网已日见纰漏.雪上加霜的是,上述房屋供应亦严重不足,据一项昨天公布的调查,小面积住房等不适切居住的房屋租金,过去一年平均加租逾20%.箇中反映的,其实是新移民低收入、香港贫富悬殊加剧、土地供应不足等问题,矛盾则在住房环节爆发.
至于未来5年,港府指将每年平均兴建15,000个公屋单位,足以履行轮候3年可上楼的承诺.但现时公屋轮候册有多达15万个家庭,未来5年仅能让其中一半即75,000个家庭上楼.不纾住房困顿,社会愈趋不稳.更何况,以现时私楼租金上升趋势,未来势将有更多人需要公屋帮助,才有望能入住卫生和安全环境尚可的蜗居,每年只建15,000个公屋单位,远不敷社会需要.
香港是现代都会、国际金融中心,所谓”长安不易居”,高租金恐怕难免,但居住情况恶劣至”棺材房”、寮屋四现,则是社会发展失衡、港府政策与规划失当所至.港府在考虑是否重建居屋之时,更要检讨土地供应与整体房屋政策,包括增建公屋,否则除损害香港大都会声誉外,蜗居和其反映的贫富悬殊加剧等民怨日益累积,社会势将愈趋不稳.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。