〔港报社评〕美降评级恐招滞胀,中国加息宽松两难--信报8月15日

面对美国降级风暴及欧债危机深化,中国股市过去一周算是波澜不惊,沪指虽连挫四周,但跌幅已收窄至1.27%,相信是憧憬在危难关头,历时逾7个月的货币紧缩政策,有望放松.若从刚公布的最新经济数据看,无论新增人民币贷款或广义货币M2的增速,已回落至预定控制目标下,按理应有条件稍松银根,以纾缓目前企业面对的”三荒”(钱荒、电荒及聘人荒)现象.

但从侧面看贷款数据,则反映企业对目前内外环境取态更为审慎,在通胀仍高企下,未敢贸然借贷扩张.此外,央行目前仍采取”差别性贷款”或所谓”定向宽松”,信贷投放倾向”三农”、中小企、保障房等范畴,令其他未获政策扶持的行业欲借无从.值得警惕的是,早前有传银行部分贷款流向”回报更高”的民间信贷,即高利贷市场;而居民存款大减,却未见流入楼市及股市,会否又是涌向民间信贷市场,中国政府须有一定防范.

货币供应量同比增速的急滑,虽可印证上半年持续的紧缩流动性效果显现,但央行却重申下阶段坚持调控的基本取向不变,因而可预见,短期内央行或推迟甚至减低加息、上调存准率的可能性,货币政策将进入谨慎观察期.央行要采取按兵不动、静观其变策略,相信主要是针对目前外围复杂多变的经济形势.

美国的评级下调冲击影响,相信仍将陆续浮现,包括继标普之後,穆迪及惠誉等评级会否稍後跟随?是次事件已触动中国内地决策层的神经及反思,思量今後缩减贸易顺差,以减低外汇储备被动性配置于美债.换言之,不仅今後投资多元化之中会减持美元资产,甚至出口市场上亦须开拓更多新兴市场以填补欧美.加上欧美经济复苏仍满途荆棘,可预见中国出口在7月刷新历史纪录,录得1,751.3亿美元後,接着下来的形势将渐见艰辛.在美元积弱、输入通胀压力仍存在下,中国若加息控通胀,又恐热钱涌入令流动性过剩加剧;但若放松银根,同样易令经济泡沫积聚风险上升,令央行的政策陷入两难,若欧美形势持续恶化,中国重新陷入滞胀的可能将骤升.(P02)