〔港报社评〕寄望骆家辉促进中美加深了解--文汇报8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
美国新任驻华大使骆家辉昨日履新,他形容中美关系极其重要和复杂,认为两国应该在对付全球问题方面加强更多合作,并承诺将促进两国加深相互了解.事实上,中美关系早已超越双边层面,上升到”全球”高度,美国总统奥巴马选择具有华裔背景的骆家辉出任驻华大使,显示出其对中美关系的高度重视.虽然驻华大使在中美关系中并不扮演决定性角色,但骆家辉作为”关连性人物”,在中美关系中无疑发挥着桥梁的重要作用,希望他利用华裔背景的优势,兑现其促进加深两国相互了解的承诺.
美国总统奥巴马上台以来,中美关系开局良好,但不时受到干扰.在过去一年中,美国曾在台湾、西藏等中国核心利益问题上采取了有损中国权益的行动.骆家辉昨日强调,美国和中国有着极其重要和复杂的外交与经济双边关系,尽管双边关系有挑战,但也有拓展合作和协作的极大希望.
2009年奥巴马总统访华期间中美双方发表的”联合声明”明确指出:”尊重彼此核心利益对确保中美两国关系稳定发展极端重要.”中国的核心利益,一是中国的国体、政体和社会稳定;二是中国的主权、安全、领土完整和国家统一;三是中国经济社会可持续发展的基本保障.在这些重大原则上,中国维护自己核心利益的立场是坚定不移的.中美关系发展历程充分表明,当美国尊重中国核心利益的时候,中美关系发展就比较顺利.希望骆家辉以史为鉴,多做有利于两国关系顺利发展的事,促进来之不易的中美相互尊重、互利共赢的合作伙伴关系长期、健康发展.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。