〔港报社评〕一床难求医保难推第三条路公私合营--明报8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
近日两宗与医疗政策有关的新闻都引起关注:(1)中国内地港童来港就医日多,威尔斯医院儿童癌症中心约有20%病人是中国内地港童;(2)香港部分私家医院非产科病床也开始”爆棚”,即使购有保险也一床难求.它们反映香港医疗领域陆续浮现”爆煲”危机,港府必须尽快纠正落後于形势的人口及医疗政策规划.香港正推行医疗融资改革,届时私家医院服务需求必定上升,若服务未能追上,危机必恶化.港府除了加强目前的公立及私营医疗系统外,可考虑开拓第三条路,由港府与非牟利机构合作提供套餐收费的医疗服务,只服务港人,以补充单靠港府难规管私家医院之弊.
港童在中国内地没有户籍、没有医疗保险,普通家庭难以负担昂贵医疗费,香港公院医疗费便宜,来港就医势必增加.另一个令人担心的发展,是私家医院服务也开始”爆棚”.有钱或买了保险的病人想入院也一床难求,急症唯有到公立医院.
公私合营非牟利,服务买医保港人.过去私家医院为人诟病的,多是收费高昂及不透明,但总的来说,有钱或已购有保险的,总算能得到较佳服务,但如今却出现有钱也没有床位的现象,反映当局在规划上追不上时代步伐.香港的医疗服务水平甚高,有潜力产业化,但必须确保香港人服务不受影响;港府不能在医疗服务过分信任私营医疗市场,否则最终受害的将是议价能力有限的基层甚至中产.若未能保证香港人医疗服务不受影响,产业化只是空谈,最终只会肥了个别私家医院及医生.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。