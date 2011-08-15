〔港报社评〕一床难求医保难推第三条路公私合营--明报8月15日

近日两宗与医疗政策有关的新闻都引起关注:(1)中国内地港童来港就医日多,威尔斯医院儿童癌症中心约有20%病人是中国内地港童;(2)香港部分私家医院非产科病床也开始”爆棚”,即使购有保险也一床难求.它们反映香港医疗领域陆续浮现”爆煲”危机,港府必须尽快纠正落後于形势的人口及医疗政策规划.香港正推行医疗融资改革,届时私家医院服务需求必定上升,若服务未能追上,危机必恶化.港府除了加强目前的公立及私营医疗系统外,可考虑开拓第三条路,由港府与非牟利机构合作提供套餐收费的医疗服务,只服务港人,以补充单靠港府难规管私家医院之弊.

港童在中国内地没有户籍、没有医疗保险,普通家庭难以负担昂贵医疗费,香港公院医疗费便宜,来港就医势必增加.另一个令人担心的发展,是私家医院服务也开始”爆棚”.有钱或买了保险的病人想入院也一床难求,急症唯有到公立医院.

公私合营非牟利,服务买医保港人.过去私家医院为人诟病的,多是收费高昂及不透明,但总的来说,有钱或已购有保险的,总算能得到较佳服务,但如今却出现有钱也没有床位的现象,反映当局在规划上追不上时代步伐.香港的医疗服务水平甚高,有潜力产业化,但必须确保香港人服务不受影响;港府不能在医疗服务过分信任私营医疗市场,否则最终受害的将是议价能力有限的基层甚至中产.若未能保证香港人医疗服务不受影响,产业化只是空谈,最终只会肥了个别私家医院及医生.(A04)